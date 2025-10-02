守護者8局灌5分！6比1擊退老虎逼進決勝戰

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟外卡系列賽，克里夫蘭守護者靠著羅奇歐（Brayan Rocchio）在8局轟出的超前全壘打，終場以6比1擊敗底特律老虎，將系列戰扳成1比1平手。系列賽將在台灣時間週五進行最終決戰，勝隊將晉級對戰西雅圖水手。

比賽前7局雙方僵持，直到8局羅奇歐在1出局情況下，逮中對手火球男梅爾頓（Troy Melton）近160公里速球，轟出右外野超前砲，點燃全隊士氣。隨後奈勒（Bo Naylor）也補上兩分砲，守護者單局灌進5分，徹底鎖定勝局。外野手瓦雷拉（George Valera）在首局也開轟。

24歲的羅奇歐展現「季後賽模式」，繼例行賽最後一戰的再見轟後，再度成為英雄。他坦言事前曾參考隊友拉米瑞茲（José Ramírez）的建議，「就是找速球，並且簡單出棒」，最終在滿球數情境下完成致勝一擊。羅奇歐大聯盟生涯12場季後賽已敲出兩轟，累積打擊率達.308，成為守護者最可靠的火力來源。

守護者總教練佛格特（Stephen Vogt）談到羅奇歐的全壘打時直言，「太關鍵了，在0好2壞的情況下他仍準備好揮擊。對我們來說，這之前的比賽進攻很挫折，前7局只有兩支安打。能在第8局爆發，拉開差距，真的讓人振奮。」

老虎隊整場留下多達15名殘壘，得點圈打擊僅1安，錯失無數機會。9局下雖一度攻佔滿壘，但丁格勒（Dillon Dingler）遭接殺，無力回天。

老虎教頭辛奇（A.J. Hinch）賽後感嘆，「他們把握住機會，而我們留下15個跑者。這就說明了一切。比分並沒有完全反映比賽的過程，但我們給了自己很多機會。」

明日決勝戰，老虎將派出右投弗拉赫提（Jack Flaherty），守護者則推年輕右投塞西奧尼（Slade Cecconi）先發。

▲ 羅奇歐（Brayan Rocchio）在8局轟出的超前全壘打，克里夫蘭守護者終場以6比1擊敗底特律老虎 。（圖／達志影像／美聯社）