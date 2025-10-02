運動雲

>

守護者8局灌5分！6比1擊退老虎逼進決勝戰

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟外卡系列賽，克里夫蘭守護者靠著羅奇歐（Brayan Rocchio）在8局轟出的超前全壘打，終場以6比1擊敗底特律老虎，將系列戰扳成1比1平手。系列賽將在台灣時間週五進行最終決戰，勝隊將晉級對戰西雅圖水手。

比賽前7局雙方僵持，直到8局羅奇歐在1出局情況下，逮中對手火球男梅爾頓（Troy Melton）近160公里速球，轟出右外野超前砲，點燃全隊士氣。隨後奈勒（Bo Naylor）也補上兩分砲，守護者單局灌進5分，徹底鎖定勝局。外野手瓦雷拉（George Valera）在首局也開轟。

24歲的羅奇歐展現「季後賽模式」，繼例行賽最後一戰的再見轟後，再度成為英雄。他坦言事前曾參考隊友拉米瑞茲（José Ramírez）的建議，「就是找速球，並且簡單出棒」，最終在滿球數情境下完成致勝一擊。羅奇歐大聯盟生涯12場季後賽已敲出兩轟，累積打擊率達.308，成為守護者最可靠的火力來源。

守護者總教練佛格特（Stephen Vogt）談到羅奇歐的全壘打時直言，「太關鍵了，在0好2壞的情況下他仍準備好揮擊。對我們來說，這之前的比賽進攻很挫折，前7局只有兩支安打。能在第8局爆發，拉開差距，真的讓人振奮。」

老虎隊整場留下多達15名殘壘，得點圈打擊僅1安，錯失無數機會。9局下雖一度攻佔滿壘，但丁格勒（Dillon Dingler）遭接殺，無力回天。

老虎教頭辛奇（A.J. Hinch）賽後感嘆，「他們把握住機會，而我們留下15個跑者。這就說明了一切。比分並沒有完全反映比賽的過程，但我們給了自己很多機會。」

明日決勝戰，老虎將派出右投弗拉赫提（Jack Flaherty），守護者則推年輕右投塞西奧尼（Slade Cecconi）先發。

▲ 羅奇歐（Brayan Rocchio）在8局轟出的超前全壘打，克里夫蘭守護者終場以6比1擊敗底特律老虎 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 羅奇歐（Brayan Rocchio）在8局轟出的超前全壘打，克里夫蘭守護者終場以6比1擊敗底特律老虎 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 美職棒外卡賽守護者羅奇歐老虎

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

道奇大嫂團再合體！真美子也入鏡 簡約穿搭展現甜美氣質

道奇大嫂團再合體！真美子也入鏡 簡約穿搭展現甜美氣質

紅人教頭拒絕敬遠大谷　「你聽過貝茲、佛里曼嗎？」

紅人教頭拒絕敬遠大谷　「你聽過貝茲、佛里曼嗎？」

兄弟回到洲際拚下半季封王！　林暉盛掛帥先發對決鎛銳

兄弟回到洲際拚下半季封王！　林暉盛掛帥先發對決鎛銳

「水鬼邦」逆襲！兄弟延長賽再見保送落敗　封王拋彩帶再等等

「水鬼邦」逆襲！兄弟延長賽再見保送落敗　封王拋彩帶再等等

大谷翔平、八村壘夢幻合影　身高對比讓球迷直呼「腦袋當機」

大谷翔平、八村壘夢幻合影　身高對比讓球迷直呼「腦袋當機」

「8分差都不能安心用？」羅伯斯不滿牛棚　單局耗費59球創紀錄

「8分差都不能安心用？」羅伯斯不滿牛棚　單局耗費59球創紀錄

小熊0比3遭教士完封 ！美媒砲轟調度： 為何讓今永昇太硬碰馬查多？

小熊0比3遭教士完封 ！美媒砲轟調度： 為何讓今永昇太硬碰馬查多？

亞洲棒球大爆發？周思齊曝泰國來台移訓、中國職棒即將啟動

亞洲棒球大爆發？周思齊曝泰國來台移訓、中國職棒即將啟動

來悍將首安超關鍵！魏全擋下兄弟彩帶笑言：等下打給陳晨威

來悍將首安超關鍵！魏全擋下兄弟彩帶笑言：等下打給陳晨威

悍將年輕戰力湧現　鋒總點名魏全補救、王念好蛻變

悍將年輕戰力湧現　鋒總點名魏全補救、王念好蛻變

【還我眼淚】男暖心幫扶災區「輪椅弟弟」　結局驚呆網友

熱門新聞

道奇大嫂團再合體！真美子也入鏡 簡約穿搭展現甜美氣質

紅人教頭拒絕敬遠大谷　「你聽過貝茲、佛里曼嗎？」

兄弟回到洲際拚下半季封王！　林暉盛掛帥先發對決鎛銳

「水鬼邦」逆襲！兄弟延長賽再見保送落敗　封王拋彩帶再等等

大谷翔平、八村壘夢幻合影　身高對比讓球迷直呼「腦袋當機」

「8分差都不能安心用？」羅伯斯不滿牛棚　單局耗費59球創紀錄

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷真美子連2戰現身道奇大嫂團！　

2紅人教頭拒絕敬遠大谷：開玩笑？

3兄弟回到洲際拚下半季封王

4「水鬼邦」逆襲！兄弟延長賽再見保送落敗　封王拋彩帶再等等

5大谷、八村壘合影　身高對比引熱議

最新新聞

1霍佛德等3新援將左右勇士成敗

2大谷、八村壘合影　身高對比引熱議

3霍佛德坦言「勇士是唯一選擇」

4大谷真美子連2戰現身道奇大嫂團！　

5洋基背水一戰4比3險勝紅襪！

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

桃猿應援團長阿誠引退日　洪一中總教練現身送祝福

阿誠引退儀式驚喜滿滿！桃猿團長接力祝福　劉玠廷長文成彩蛋

阿誠引退儀式致詞笑中帶淚　「洪總10年前叫我不要再跳」

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

【叫記者盡量拍】北捷逼讓座遭踢飛的婦人超商鬧事被逮

【李多慧現身花蓮災區】萬人感動：活該代言接不完

【真是出家人？】比丘尼疑不滿化緣遭店家拒絕　開嗆老闆「囂張」+作勢打人

【最後的希望】花蓮佛祖街夫妻失聯9天！4部怪手開挖　兒悲：只求帶爸媽回家

【鏟子超人中標潮】粉刺變「蜂窩性組織炎」 網勸：2種人別去
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366