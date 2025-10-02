運動雲

>

小熊0比3遭教士完封 ！美媒砲轟調度： 為何讓今永昇太硬碰馬查多？

記者王真魚／綜合報導

芝加哥小熊日籍投手今永昇太在主場迎戰聖地牙哥教士，迎來生涯首次季後賽登板。他在球隊落後1分的情況下於2局接替登板，前4局力保不失，但在5局被轟兩分砲。最終投4局67球，被敲3安打、失2分，送出3次三振與2次四壞。小熊最終以0比3遭完封。

今永此役以第二投手身份上場，接手「假先發」投手後登板。雖數度面臨得點圈危機，但他展現韌性，讓教士在5個得點圈打數裡一支安打也沒敲出，順利撐過4局。然而，5局兩出局二壘有人時，被馬查多（Manny Machado）擊出兩分砲。今永被打後仰頭望天，雙手叉腰，露出無奈神情。

事實上，今永在4月15日對戰教士時，也曾被馬查多轟出全壘打，當時是一顆內角147公里的速球。由於此役被轟當下，一壘壘包是空著，賽後美媒對小熊總教練康索爾（Craig Counsell）的調度提出質疑。 MLB官網直言，「難以置信，一壘是空的，卻讓今永與馬查多對決，結果付出代價。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

《Foul Territory》球評、前捕手皮亞金斯基（A.J. Pierzynski）則分析，「對馬查多來說，一定在心裡竊喜『真的要跟我對決？』那一球應該只有敬遠一個選項。下一棒是左打梅里爾（Jackson Merrill），對左投更有利。如果真要對決馬查多，那就該換上牛棚裡已經準備好的右投手。」

▲▼今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）

▲今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）

小熊地區轉播單位「Marquee Sports Network」評論員佛洛伊德（Cliff Floyd）也搖頭說，「我看過馬查多太多次在大舞台擊出這樣的全壘打。那個情況下，要嘛換投，要嘛就敬遠他。如果要拼，應該選擇面對下一棒梅里爾。今永本季64.1%的失分來自全壘打，在至少投滿100局的投手裡，他是大聯盟倒數第二差的數據。」

對此，康索爾賽後回應，「結果論來看，或許該有別的選擇，但我真的很信任今永，這點很單純。他真的投得不錯。」

小熊外野手鈴木誠也此役擔任第5棒右外野手，4打數敲出1安打、吞下2次三振。小熊遭到完封，目前系列賽戰成1勝1敗平手。

接下來2日（台灣時間3日）的第3戰，勝方將晉級對戰國聯第1種子、密爾瓦基釀酒人的分區系列賽（五戰三勝制）。 教士下一戰預計派出日籍投手達比修有先發登板。

關鍵字： MLB小熊今永昇太季後賽教士

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

道奇大嫂團再合體！真美子也入鏡 簡約穿搭展現甜美氣質

道奇大嫂團再合體！真美子也入鏡 簡約穿搭展現甜美氣質

紅人教頭拒絕敬遠大谷　「你聽過貝茲、佛里曼嗎？」

紅人教頭拒絕敬遠大谷　「你聽過貝茲、佛里曼嗎？」

兄弟回到洲際拚下半季封王！　林暉盛掛帥先發對決鎛銳

兄弟回到洲際拚下半季封王！　林暉盛掛帥先發對決鎛銳

「水鬼邦」逆襲！兄弟延長賽再見保送落敗　封王拋彩帶再等等

「水鬼邦」逆襲！兄弟延長賽再見保送落敗　封王拋彩帶再等等

大谷翔平、八村壘夢幻合影　身高對比讓球迷直呼「腦袋當機」

大谷翔平、八村壘夢幻合影　身高對比讓球迷直呼「腦袋當機」

「8分差都不能安心用？」羅伯斯不滿牛棚　單局耗費59球創紀錄

「8分差都不能安心用？」羅伯斯不滿牛棚　單局耗費59球創紀錄

小熊0比3遭教士完封 ！美媒砲轟調度： 為何讓今永昇太硬碰馬查多？

小熊0比3遭教士完封 ！美媒砲轟調度： 為何讓今永昇太硬碰馬查多？

亞洲棒球大爆發？周思齊曝泰國來台移訓、中國職棒即將啟動

亞洲棒球大爆發？周思齊曝泰國來台移訓、中國職棒即將啟動

來悍將首安超關鍵！魏全擋下兄弟彩帶笑言：等下打給陳晨威

來悍將首安超關鍵！魏全擋下兄弟彩帶笑言：等下打給陳晨威

悍將年輕戰力湧現　鋒總點名魏全補救、王念好蛻變

悍將年輕戰力湧現　鋒總點名魏全補救、王念好蛻變

【雨神同行】烤肉到一半突下大雨　齊力扛傘棚畫面超逗趣XD

熱門新聞

道奇大嫂團再合體！真美子也入鏡 簡約穿搭展現甜美氣質

紅人教頭拒絕敬遠大谷　「你聽過貝茲、佛里曼嗎？」

兄弟回到洲際拚下半季封王！　林暉盛掛帥先發對決鎛銳

「水鬼邦」逆襲！兄弟延長賽再見保送落敗　封王拋彩帶再等等

大谷翔平、八村壘夢幻合影　身高對比讓球迷直呼「腦袋當機」

「8分差都不能安心用？」羅伯斯不滿牛棚　單局耗費59球創紀錄

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷真美子連2戰現身道奇大嫂團！　

2紅人教頭拒絕敬遠大谷：開玩笑？

3兄弟回到洲際拚下半季封王

4「水鬼邦」逆襲！兄弟延長賽再見保送落敗　封王拋彩帶再等等

5大谷、八村壘合影　身高對比引熱議

最新新聞

1霍佛德等3新援將左右勇士成敗

2大谷、八村壘合影　身高對比引熱議

3霍佛德坦言「勇士是唯一選擇」

4大谷真美子連2戰現身道奇大嫂團！　

5洋基背水一戰4比3險勝紅襪！

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

桃猿應援團長阿誠引退日　洪一中總教練現身送祝福

阿誠引退儀式驚喜滿滿！桃猿團長接力祝福　劉玠廷長文成彩蛋

阿誠引退儀式致詞笑中帶淚　「洪總10年前叫我不要再跳」

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

【叫記者盡量拍】北捷逼讓座遭踢飛的婦人超商鬧事被逮

【李多慧現身花蓮災區】萬人感動：活該代言接不完

【真是出家人？】比丘尼疑不滿化緣遭店家拒絕　開嗆老闆「囂張」+作勢打人

【最後的希望】花蓮佛祖街夫妻失聯9天！4部怪手開挖　兒悲：只求帶爸媽回家

【鏟子超人中標潮】粉刺變「蜂窩性組織炎」 網勸：2種人別去
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366