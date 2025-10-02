小熊0比3遭教士完封 ！美媒砲轟調度： 為何讓今永昇太硬碰馬查多？

記者王真魚／綜合報導

芝加哥小熊日籍投手今永昇太在主場迎戰聖地牙哥教士，迎來生涯首次季後賽登板。他在球隊落後1分的情況下於2局接替登板，前4局力保不失，但在5局被轟兩分砲。最終投4局67球，被敲3安打、失2分，送出3次三振與2次四壞。小熊最終以0比3遭完封。

今永此役以第二投手身份上場，接手「假先發」投手後登板。雖數度面臨得點圈危機，但他展現韌性，讓教士在5個得點圈打數裡一支安打也沒敲出，順利撐過4局。然而，5局兩出局二壘有人時，被馬查多（Manny Machado）擊出兩分砲。今永被打後仰頭望天，雙手叉腰，露出無奈神情。

事實上，今永在4月15日對戰教士時，也曾被馬查多轟出全壘打，當時是一顆內角147公里的速球。由於此役被轟當下，一壘壘包是空著，賽後美媒對小熊總教練康索爾（Craig Counsell）的調度提出質疑。 MLB官網直言，「難以置信，一壘是空的，卻讓今永與馬查多對決，結果付出代價。」

《Foul Territory》球評、前捕手皮亞金斯基（A.J. Pierzynski）則分析，「對馬查多來說，一定在心裡竊喜『真的要跟我對決？』那一球應該只有敬遠一個選項。下一棒是左打梅里爾（Jackson Merrill），對左投更有利。如果真要對決馬查多，那就該換上牛棚裡已經準備好的右投手。」

▲今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）

小熊地區轉播單位「Marquee Sports Network」評論員佛洛伊德（Cliff Floyd）也搖頭說，「我看過馬查多太多次在大舞台擊出這樣的全壘打。那個情況下，要嘛換投，要嘛就敬遠他。如果要拼，應該選擇面對下一棒梅里爾。今永本季64.1%的失分來自全壘打，在至少投滿100局的投手裡，他是大聯盟倒數第二差的數據。」

對此，康索爾賽後回應，「結果論來看，或許該有別的選擇，但我真的很信任今永，這點很單純。他真的投得不錯。」

小熊外野手鈴木誠也此役擔任第5棒右外野手，4打數敲出1安打、吞下2次三振。小熊遭到完封，目前系列賽戰成1勝1敗平手。

接下來2日（台灣時間3日）的第3戰，勝方將晉級對戰國聯第1種子、密爾瓦基釀酒人的分區系列賽（五戰三勝制）。 教士下一戰預計派出日籍投手達比修有先發登板。