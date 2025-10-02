▲洋基背水一戰4比3險勝紅襪 萊斯開轟、奇澤姆狂奔助隊扳平系列賽。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

美聯外卡系列賽第二戰2日在洋基球場持續上演，紐約洋基在背水一戰的情況下展現韌性，靠著萊斯（Ben Rice）首局兩分砲奠定基調，並在關鍵第8局由重砲捕手威爾斯（Austin Wells）敲出致勝安打，最終以4比3力退波士頓紅襪，將3戰2勝制系列賽扳成1比1平手。

1局下洋基由貝林傑（Cody Bellinger）安打上壘後，萊斯把握紅襪先發右投貝羅（Brayan Bello）一記失投的卡特球，轟出右外野形成兩分砲，全場氣氛瞬間沸騰，洋基先馳得點取得2比0領先。

不過紅襪很快在3局上反撲，杜蘭（Jarren Duran）與拉斐拉（Ceddanne Rafaela）連續上壘，加上守備失誤造成滿壘局面，隨後史托瑞（Trevor Story）擊出兩分打點追平安打，雙方來到2比2平手。

5局下條紋軍再度掌握契機，葛里沙姆（Trent Grisham）獲保送並靠暴投推進到二壘，接著「法官」賈吉（Aaron Judge）擊出適時安打送回超前分，洋基3比2再度取得領先。

The Captain drives in Grish pic.twitter.com/12tgVMPUhV — New York Yankees (@Yankees) October 1, 2025

然而紅襪展現韌性，6局上史托瑞逮中羅丹（Carlos Rodón）95英哩偏甜速球轟出陽春炮，紅襪將比數扳至3比3。

此後戰局膠著直到8局下才再度出現變化。萊斯雖然首打席開轟，但在此局遭到三振，不過威爾斯挺身而出，兩出局後擊出關鍵安打送回從一壘狂奔回本壘的奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.），洋基4比3取得關鍵領先。

Wells Wallop + Jazz Wheels pic.twitter.com/KtZp6ATymB — New York Yankees (@Yankees) October 2, 2025

9局上條紋軍終結者貝德納（David Bednar）登板，他連續三振代打阿布瑞（Wilyer Abreu）與杜蘭，最後再讓拉斐拉擊出飛球出局，成功守住勝利，洋基驚險以4比3拿下這場背水之戰。