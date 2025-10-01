洋基危險了？歷史數據不看好晉級　克羅切飆11K紅襪奪下外卡首勝

運動雲

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

美國職棒大聯盟季後賽今（1）日點燃戰火，波士頓紅襪靠著左投克羅切（Garrett Crochet）生涯首次季後賽先發的強勢表現，以3比1擊退紐約洋基，搶下美聯外卡系列賽首勝。

克羅切此役先發7.2局僅被敲出4支安打，無保送並飆出11次三振，失1分，全場用球數117球創下生涯新高。

他在2局下被沃爾普（Anthony Volpe）轟出陽春砲後迅速穩住陣腳，隨後連續解決17名打者，並以時速100.2英里（約161公里）的速球三振威爾斯（Austin Wells），完美收尾。

紅襪進攻則在7局上展開攻勢，拉斐拉（Ceddanne Rafaela）纏鬥11球選到保送後，索加德（Nick Sogard）敲出右中外野安打並積極跑壘搶上二壘，為吉田正尚製造打點機會。

吉田把握生涯首個季後賽打席，掃出中線貫穿的2分安打，幫助紅襪逆轉超前；9局上，史托瑞（Trevor Story）再盜上二壘後，布萊格曼（Alex Bregman）補上關鍵二壘安打，奠定勝局。

洋基在9局下製造滿壘無人出局的反攻契機，但紅襪老將終結者查普曼（Aroldis Chapman）沉著應戰，接連解決史坦頓（Giancarlo Stanton）、奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）與葛里沙姆（Trent Grisham）力保勝果，終場紅襪以3比1擊敗洋基。

外卡系列賽採3戰2勝制，根據統計，歷來首戰勝隊有18隊晉級、僅2隊遭淘汰，紅襪此勝等同奠定晉級優勢。

【攜愛女衝災區】吊車大王放話：陪花蓮戰到最後一兵一卒

