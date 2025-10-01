運動雲

佐佐木朗希轉中繼讓羅伯斯驚喜！季後賽使用方式「最多2局」

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇日籍投手佐佐木朗希，近來以中繼身分展現出色表現。在季後賽前夕，他的「驚喜轉型」不僅讓球迷眼睛一亮，連總教練羅伯斯（Dave Roberts）也感到意外。

佐佐木因右肩夾擠自5月起長期缺陣，經過與球團討論後，自9月中旬在小聯盟復健登板時轉任中繼。復出後馬上在大聯盟登板兩場，繳出2場中繼成功（Hold）、防禦率0.00，僅被敲1安、送出4次三振的完美數據，順利結束例行賽。

羅伯斯對佐佐木的轉型高度肯定，「他就像變了一個人。只投了1、2局，卻能明顯看出他的自信與信念大幅提升，狀態明顯比季初更好。他經歷了無法上場的日子、3A的調整、復健登板再到回歸，歷經重重考驗，但他始終只想幫助球隊。我對他的成長與成就，感到驕傲。」

至於季後賽的使用方式，羅伯斯則保持謹慎，「還不確定，大概2局會是上限。不過，我會根據其他投手的狀況和他的身體反應來做決定。現在什麼都不能斷言，因為情況是流動的，我們必須邊看邊調整。目前不想先下定論。」

▲▼道奇金慧成。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇金慧成。（圖／達志影像／美聯社）

稍早，道奇隊公布外卡系列賽26人名單。除了投手大谷翔平、預計在第2戰先發的山本由伸，佐佐木朗希也在名單當中。 因右手骨裂缺陣的捕手史密斯（Will Smith）壓線入列，韓籍內野手金慧成亦獲得登錄。

牛棚方面，狀態仍存疑的投手史考特（Tanner Scott）、崔南（Blake Treinen）仍被列入。不過，如羅伯斯總教練先前透露的，宣布引退的左投柯蕭（Clayton Kershaw）則不在名單內。

此外，本季表現低迷、僅繳出打擊率.199、12轟、36打點的資深外野手康佛托（Michael Conforto），以及本季為球隊出賽最多71場、繳出5勝1敗、防禦率3.18的班達（Anthony Banda）也未入選。

關鍵字： 道奇佐佐木朗希中繼投手季後賽總教練

