戴維斯視網膜剝離「剩餘生涯都得戴護目鏡」　厄文復原進度曝

▲戴維斯因右眼視網膜剝離動手術，剩餘生涯將戴護目鏡比賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

獨行俠兩大球星在媒體日成為焦點，上季才加入的明星長人戴維斯（Anthony Davis）透露，因上季右眼視網膜剝離接受手術，醫師建議他未來比賽都必須戴上護目鏡，「這將是我職業生涯的全新常態」。另一方面，厄文（Kyrie Irving）也更新了自己的傷勢狀況，強調前十字韌帶復健「完全在進度內」。

戴維斯今年4月初在比賽中，遭隊友加福德（Daniel Gafford）的手肘擊中右眼，當時縫合傷口後仍堅持回到場上，但之後檢查顯示需要在休賽季動手術修復。如今雖然右眼仍因持續使用眼藥水而泛紅，但他強調視力清楚，訓練無任何限制，只是「必須戴護目鏡比賽」。

▲厄文ACL復健進度在計畫內，但尚未確定復出時間。（圖／達志影像／美聯社）

至於後場領袖厄文，他是在3月撕裂前十字韌帶（ACL），目前雖沒有明確復出時間表，但他信心喊話，「一切都在計畫內。」總教練奇德（Jason Kidd）也證實狀態恢復良好，但提醒不能操之過急。

獨行俠期待這兩位受傷的明星球員能保持健康，帶領球隊與備受矚目的超級新秀弗拉格（Cooper Flagg）一起衝擊總冠軍。這也是球隊在「送走唐西奇（Luka Dončić）」後的第一個完整賽季，受到外界高度關注。