二軍個人獎頒獎　盜壘王張皓崴求穩定、打擊王周委宏盼加強守備

▲▼二軍獲獎選手與貴賓合影（下）、盜壘王-張皓崴（上）。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中華職棒大聯盟30日在嘉義市立棒球場舉行2025年二軍年度獎項頒獎典禮，表彰本季表現突出的選手與努力付出。二軍一直是年輕球員磨練的重要舞台，今年共有10位選手獲得個人獎項。聯盟除恭喜所有辛勤奮戰的球員外，也期許他們持續突破自我，在未來職棒舞台上為球隊與自己創造佳績。

頒獎典禮現場邀請中華職棒大聯盟王惠民副秘書長、家樂福自有品牌暨商務銷售部蘇子傑協理，以及嘉義市立體育場張家羽場長擔任頒獎嘉賓。聯盟特別感謝家樂福行動支持中職二軍總冠軍賽，也感謝嘉義市立體育場整季提供完善的場地與服務。

▲二軍安打王-游承勳。（圖／中職提供）

統一7-ELEVEn獅張皓崴以19次盜壘奪下「盜壘王」。他坦言，早在去年就設定這個目標，只是後段表現未如預期，與獎項擦肩而過。今年他專注提升上壘率與跑壘效率，透過速度展現價值。他表示：「明年希望持續精進打擊，力求穩定發揮，創造更好的表現。」

▲二軍中繼王-王奕凱。（圖／中職提供）



味全龍周委宏在二軍出賽59場，166打數擊出57安打，包含1轟，最後以打擊率0.335拔得頭籌，拿下「打擊王」。周委宏說，這是對自己努力的肯定，也感謝教練團從季初就給予信心，雖然守備仍需加強，但將利用秋訓、春訓努力補足，盼望未來能增加在一軍的出賽機會。

樂天桃猿游承勳迎來完整球季，最終以61支安打奪得「安打王」。他回憶球季初狀況低迷，打擊率一度不到一成，但在學長吳桀睿的指導下逐漸找到屬於自己的節奏，隨著教練團給予的先發機會，也慢慢回穩。他說：「很開心能獲得安打王，未來會持續努力，用好表現回饋球隊。」

▲二軍打擊王-周委宏。（圖／中職提供）

同時，「家樂福中華職棒二軍總冠軍賽」今日正式點燃戰火，由台鋼雄鷹與富邦悍將展開對決，賽事分別於嘉義市立棒球場與高雄澄清湖棒球場舉行。平日比賽時間為下午17:05，假日則為16:05。球迷可進場應援，也能透過華視教育文化體育台、公視+、公視體育YouTube頻道及CPBL TV收看轉播，一同迎接2025年二軍總冠軍的誕生。

▲二軍打點王-黃柏豪。（圖／中職提供）

▲二軍全壘打王-鄭鎧文。（圖／中職提供）