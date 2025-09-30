運動部出手！划船亞錦賽選拔爭議落幕　協會道歉承諾補救

▲划船協會與選手李冠儀進行協調，會中雙方充分溝通後，共同發布2點聲明。（圖／全運會提供）

記者游郁香／綜合報導

針對划船亞錦賽選拔爭議，運動部今（30）日主動邀集划船協會與選手李冠儀進行協調，會中協會坦承選拔規定不夠完善，並正式表達歉意。雙方溝通後共同達成共識，協會將補辦報名程序，確保選手參賽權益，並承諾未來選訓規則更公開透明。

爭議起因於「2026年第20屆名古屋亞運培訓隊暨亞錦賽選拔競賽規程」明訂女子單人雙槳應錄取3人，但協會最後以訓練考量僅錄取2人，未錄取第3名選手，引發外界質疑。今日會議由協會祕書長林展緯、選訓小組召集人彭坤郎及祕書陳思澐出席，與李冠儀選手面對面討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

協商後，雙方發表兩點聲明：

一、為彌補亞錦賽選拔規定，因未臻明確所衍生影響選手參賽權益之爭議，協會將向賽事主辦單位爭取及完成補報名作業，並全力給予冠儀選手與其他代表隊選手相同的後勤支援與協助。



二、針對本次選拔規定不完備之處，協會已吸取本次經驗，其後就國家代表隊選拔規定之研訂，未來選訓會議邀請利害關係人（如：選手所屬教練）列席會議及選訓會議紀錄更明確，並將會議之決議公告至協會官網，使未來國家代表隊選拔作業，更為公開、公正及透明。

運動部強調，協會已正視並聽取選手意見，承諾完善制度。未來也將加強與選手、教練的溝通，避免類似誤解再次發生，並與各方齊心合作，為台灣爭取最佳國際賽表現。