運動雲

>

運動部出手！划船亞錦賽選拔爭議落幕　協會道歉承諾補救

▲▼李冠儀拿下雲林全運會女子輕量級單人雙槳金牌。 （圖／全運會提供）

▲划船協會與選手李冠儀進行協調，會中雙方充分溝通後，共同發布2點聲明。（圖／全運會提供）

記者游郁香／綜合報導

針對划船亞錦賽選拔爭議，運動部今（30）日主動邀集划船協會與選手李冠儀進行協調，會中協會坦承選拔規定不夠完善，並正式表達歉意。雙方溝通後共同達成共識，協會將補辦報名程序，確保選手參賽權益，並承諾未來選訓規則更公開透明。

爭議起因於「2026年第20屆名古屋亞運培訓隊暨亞錦賽選拔競賽規程」明訂女子單人雙槳應錄取3人，但協會最後以訓練考量僅錄取2人，未錄取第3名選手，引發外界質疑。今日會議由協會祕書長林展緯、選訓小組召集人彭坤郎及祕書陳思澐出席，與李冠儀選手面對面討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

協商後，雙方發表兩點聲明

一、為彌補亞錦賽選拔規定，因未臻明確所衍生影響選手參賽權益之爭議，協會將向賽事主辦單位爭取及完成補報名作業，並全力給予冠儀選手與其他代表隊選手相同的後勤支援與協助。

二、針對本次選拔規定不完備之處，協會已吸取本次經驗，其後就國家代表隊選拔規定之研訂，未來選訓會議邀請利害關係人（如：選手所屬教練）列席會議及選訓會議紀錄更明確，並將會議之決議公告至協會官網，使未來國家代表隊選拔作業，更為公開、公正及透明。

運動部強調，協會已正視並聽取選手意見，承諾完善制度。未來也將加強與選手、教練的溝通，避免類似誤解再次發生，並與各方齊心合作，為台灣爭取最佳國際賽表現。

關鍵字： 划船亞錦賽運動部李冠儀划船協會

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

阿誠引退儀式！洪一中現身送祝福　LamiGirls回娘家共襄盛舉

阿誠引退儀式！洪一中現身送祝福　LamiGirls回娘家共襄盛舉

NBA史上第1人！40歲詹皇迎第23季　不擔心合約曝退休時機

NBA史上第1人！40歲詹皇迎第23季　不擔心合約曝退休時機

阿誠引退儀式驚喜滿滿！樂天團長跨海祝福　劉玠廷長文彩蛋

阿誠引退儀式驚喜滿滿！樂天團長跨海祝福　劉玠廷長文彩蛋

勇士補強到位！柯瑞對勇士新面貌非常滿意　「全隊都很樂觀」

勇士補強到位！柯瑞對勇士新面貌非常滿意　「全隊都很樂觀」

道奇宣布外卡系列賽輪值　山本由伸扛G2先發、大谷翔平G3登板

道奇宣布外卡系列賽輪值　山本由伸扛G2先發、大谷翔平G3登板

相隔857天對決！謝淑薇擊敗詹皓晴後沒握手　華麗轉身引熱議

相隔857天對決！謝淑薇擊敗詹皓晴後沒握手　華麗轉身引熱議

巨人、雙城無緣季後賽　球季結束火速開鍘撤換總教練

巨人、雙城無緣季後賽　球季結束火速開鍘撤換總教練

兄弟封王M2倒數！周三新莊補賽外野近完售　有望挑戰滿場

兄弟封王M2倒數！周三新莊補賽外野近完售　有望挑戰滿場

賈吉締造雙重偉業　連4年歷史級數據、超前轟高居全聯盟第一

賈吉締造雙重偉業　連4年歷史級數據、超前轟高居全聯盟第一

美聯外卡洋基再戰紅襪　布恩嗆聲：頂級宿敵對決一定要贏

美聯外卡洋基再戰紅襪　布恩嗆聲：頂級宿敵對決一定要贏

【棒球情人變救災情人】高國輝返花蓮救家園 ！「麒麟臂」助清泥

熱門新聞

阿誠引退儀式！洪一中現身送祝福　LamiGirls回娘家共襄盛舉

NBA史上第1人！40歲詹皇迎第23季　不擔心合約曝退休時機

阿誠引退儀式驚喜滿滿！樂天團長跨海祝福　劉玠廷長文彩蛋

勇士補強到位！柯瑞對勇士新面貌非常滿意　「全隊都很樂觀」

道奇宣布外卡系列賽輪值　山本由伸扛G2先發、大谷翔平G3登板

相隔857天對決！謝淑薇擊敗詹皓晴後沒握手　華麗轉身引熱議

讀者回應

﻿

熱門新聞

1阿誠引退賽！洪一中現身送祝福

2詹皇迎第23季　完全不擔心合約問題

3阿誠引退儀式驚喜滿滿！

4柯瑞對勇士新面貌非常滿意：很樂觀

5道奇季後賽輪值　大谷翔平可能G3

最新新聞

1二軍個人獎頒獎　盜壘王張皓崴求穩定

2吳昇桓：「火球男、石佛都是我！」

3划船亞錦賽選拔爭議落幕　協會道歉

4國王球星李愷諺攜隊友化身鏟子超人

5王文祥捐2000萬　國王全隊前進災區

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

桃猿應援團長阿誠引退日　洪一中總教練現身送祝福

阿誠引退儀式驚喜滿滿！桃猿團長接力祝福　劉玠廷長文成彩蛋

林哲瑄哽咽「對不起騙了你們」　無法向學弟們親口說引退

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

全場都看到削到衣角！洪總理解挑戰規則：但接受了又說不能看

【有聖光！】花蓮光復救災回程　列車長幽默廣播感謝超人們

【神級刀工】花蓮義煮團太神！不看菜就能光速狂切！一個個都是職人啊

【苦中作樂】救災一半怪手開玩搶球遊戲

【我們來了】長長隊伍走進阿陶莫部落！互喊加油振奮士氣：來了

【家沒了，但笑還在】花蓮災民清淤苦中作樂好堅強QQ
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366