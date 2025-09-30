運動雲

>

外婆也曾是受災戶！李愷諺攜隊友化身鏟子超人　號召更多人助花蓮

▲▼新北國王李愷諺。（圖／新北國王提供）

▲新北國王球星李愷諺赴災區化身鏟子超人。（圖／新北國王提供，下同）

文／中央社

台灣職業籃球大聯盟TPBL新北國王球星李愷諺日前與隊友前進花蓮化身「鏟子超人」，他透露原本只想要默默幫忙，不過現在發現應該號召更多人一起參與。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖因溢流重創光復鄉，災區滿布厚重淤泥，數萬名熱血志工自發投入清淤工作，期盼為救災盡一份心力，其中TPBL國王球星李愷諺前幾天也帶著隊友林力仁、林金榜現身災區，成為「鏟子超人」的一員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李愷諺今天出席國王開季記者會接受媒體聯訪時表示，先前台南發生嚴重的淹水災情，自己外婆家也有受影響，甚至屋頂還翻掉，因此相當能夠體會災民當下的無助，讓李愷諺下定決心幫忙做點什麼。

與身為花蓮人的好友林力仁討論後，李愷諺擔心捐錢無法完全用在需要的人身上，所以除了改捐洗地機，還與林力仁、林金榜一起到花蓮協助清淤。

▲▼新北國王李愷諺。（圖／新北國王提供）

李愷諺形容，災區畫面很像災難片電影，房子幾乎都淹到一半以上，「其實一開始沒有要找這麼多人，現在發現應該可以找更多人去。」

有了李愷諺的經驗，國王球團決定將近期安排到海邊的自由日，改到花蓮幫忙協助災區，預計明天晚上搭乘巴士出發，李愷諺提到，也有請總經理毛加恩與衛福部聯絡，告訴對方屆時有10多名「壯漢」到場，希望被分配到適合的位置，將效益最大化。

尤其國王洋將群也願意貢獻心力，讓毛加恩相當感動，並提到連已經離隊的曼尼高（Kenny Manigault）也心繫花蓮狀況，「與其在海邊曬太陽，不如去做一些有意義的事。」

關鍵字： 籃球TPBL新北國王李愷諺

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

阿誠引退儀式！洪一中現身送祝福　LamiGirls回娘家共襄盛舉

阿誠引退儀式！洪一中現身送祝福　LamiGirls回娘家共襄盛舉

NBA史上第1人！40歲詹皇迎第23季　不擔心合約曝退休時機

NBA史上第1人！40歲詹皇迎第23季　不擔心合約曝退休時機

阿誠引退儀式驚喜滿滿！樂天團長跨海祝福　劉玠廷長文彩蛋

阿誠引退儀式驚喜滿滿！樂天團長跨海祝福　劉玠廷長文彩蛋

道奇宣布外卡系列賽輪值　山本由伸扛G2先發、大谷翔平G3登板

道奇宣布外卡系列賽輪值　山本由伸扛G2先發、大谷翔平G3登板

相隔857天對決！謝淑薇擊敗詹皓晴後沒握手　華麗轉身引熱議

相隔857天對決！謝淑薇擊敗詹皓晴後沒握手　華麗轉身引熱議

巨人、雙城無緣季後賽　球季結束火速開鍘撤換總教練

巨人、雙城無緣季後賽　球季結束火速開鍘撤換總教練

勇士補強到位！柯瑞對勇士新面貌非常滿意　「全隊都很樂觀」

勇士補強到位！柯瑞對勇士新面貌非常滿意　「全隊都很樂觀」

獅隊雙林砲轟拉近全年度勝差　兄弟輸球封王仍降至M2

獅隊雙林砲轟拉近全年度勝差　兄弟輸球封王仍降至M2

美聯外卡洋基再戰紅襪　布恩嗆聲：頂級宿敵對決一定要贏

美聯外卡洋基再戰紅襪　布恩嗆聲：頂級宿敵對決一定要贏

韓媒點名WBC王牌！古林睿煬「韓國兄弟」郭彬飆生涯最速159公里

韓媒點名WBC王牌！古林睿煬「韓國兄弟」郭彬飆生涯最速159公里

【遺體身分確認】家人苦等6天「很煎熬」　哽咽：終於帶爸爸回家了

熱門新聞

阿誠引退儀式！洪一中現身送祝福　LamiGirls回娘家共襄盛舉

NBA史上第1人！40歲詹皇迎第23季　不擔心合約曝退休時機

阿誠引退儀式驚喜滿滿！樂天團長跨海祝福　劉玠廷長文彩蛋

道奇宣布外卡系列賽輪值　山本由伸扛G2先發、大谷翔平G3登板

相隔857天對決！謝淑薇擊敗詹皓晴後沒握手　華麗轉身引熱議

巨人、雙城無緣季後賽　球季結束火速開鍘撤換總教練

讀者回應

﻿

熱門新聞

1阿誠引退賽！洪一中現身送祝福

2詹皇迎第23季　完全不擔心合約問題

3阿誠引退儀式驚喜滿滿！

4道奇季後賽輪值　大谷翔平可能G3

5謝淑薇沒與詹皓晴握手引熱議

最新新聞

1國王球星李愷諺攜隊友化身鏟子超人

2王文祥捐2000萬　國王全隊前進災區

3等父子3人一起打NBA？詹皇笑著回應

4帶領悍將二軍爭冠！教頭後藤光尊曝帶兵理念

5擺脫血栓回歸　溫班亞瑪霸氣喊話

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

桃猿應援團長阿誠引退日　洪一中總教練現身送祝福

阿誠引退儀式驚喜滿滿！桃猿團長接力祝福　劉玠廷長文成彩蛋

林哲瑄哽咽「對不起騙了你們」　無法向學弟們親口說引退

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

全場都看到削到衣角！洪總理解挑戰規則：但接受了又說不能看

【有聖光！】花蓮光復救災回程　列車長幽默廣播感謝超人們

【神級刀工】花蓮義煮團太神！不看菜就能光速狂切！一個個都是職人啊

【苦中作樂】救災一半怪手開玩搶球遊戲

【我們來了】長長隊伍走進阿陶莫部落！互喊加油振奮士氣：來了

【家沒了，但笑還在】花蓮災民清淤苦中作樂好堅強QQ
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366