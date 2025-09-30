運動雲

帶領悍將二軍爭冠！教頭後藤光尊曝帶兵理念：珍惜現在才有未來

▲▼悍將二軍總教練後藤光尊分享帶兵哲學。（圖／富邦悍將官方頻道）

▲悍將二軍總教練後藤光尊分享帶兵哲學。（圖／富邦悍將官方頻道）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將二軍即將迎戰總冠軍賽，球團官方頻道30日釋出一支影片，主角是二軍總教練後藤光尊，他分享自己的執教理念與帶兵哲學，強調以球員為主體，並以「珍惜現在」作為座右銘，期盼幫助年輕選手在職棒路上更快成長。

曾擔任日本職棒歐力士猛牛打擊及內野守備教練的後藤光尊，今年出任悍將二軍總教練，並兼任野手綜合守備教練。悍將二軍打出精彩一季，以37勝、22敗、勝率.627之姿戰績第一，台鋼雄鷹排第二，兩軍將在二軍總冠軍賽交手。

後藤光尊表示，在日本球迷習慣稱呼他「Gotsu桑」，如今來到台灣重新回到職棒圈，他坦言心情既忐忑又興奮。他指出，台灣選手的身體素質與技術條件不錯，自己希望打造的執教風格，是協助球員找到適合自身的方式，而非強行要求必須照單一模式發展。「擊球、投球的方法有無限種可能，不會只有唯一答案，這是我最重視的。」

影片中他也用中文鼓勵球員「厲害、厲害」，展現親和力。他回憶當年當選手時，曾受過高壓指導方式的困擾，因此如今身為教練，他強調絕不會用相同方式對待球員，而是站在輔助角色，協助他們追求進步。

「珍惜現在」是後藤光尊的座右銘，他說：「如果到職業生涯結束才意識到，那就太遲了。時間是有限的，必須從現在開始珍惜，才有未來。」他希望年輕球員能提早理解這份體悟，把握每一次在球場的機會。

後藤也強調，若要讓一支球隊更強大，農場與二軍的實力必須先壯大，才能推升一軍戰力，「因此我認為盡可能培養出二軍有潛力的球員，能夠為球隊提升整個一軍的戰力。」最後他也向球迷喊話，希望大家到球場多多支持，「看到我時，歡迎叫我『Gotsu桑』打招呼，也請為悍將二軍加油。」

