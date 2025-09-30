運動雲

馬刺「法國怪物」擺脫血栓回歸　溫班亞瑪：今夏的準備是世界級

記者游郁香／綜合報導

聖安東尼奧馬刺在新賽季媒體日迎來最大好消息，身高224公分的「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）獲得醫療團隊與NBA官方全面放行，確認從右肩深層靜脈血栓（DVT）康復，將在2025-26賽季重返球場。他霸氣表示，「我這個夏天的準備是世界級的。」

馬刺總教練強森（Mitch Johnson）今（30）日宣布，「Victor已經被允許復出。醫療團隊與聯盟都已放行，他這段時間持續加強訓練，狀態非常好。」這不僅是馬刺結束6年季後賽荒的重要契機，也讓全世界球迷再度期待這位現象級新星的回歸。

▲▼馬刺法國怪物溫班亞瑪。（圖／達志影像／美聯社）

▲溫班亞瑪解除血栓陰霾，在媒體日自信宣告回歸。（圖／達志影像／美聯社）

溫班亞瑪上季在全明星賽後報銷，最終僅出賽46場，卻仍繳出場均24.3分、11籃板、3.8阻攻（聯盟第一）、3.7助攻和1.1抄截的驚人數據。他成為NBA史上首位單季同時繳出「場均3顆三分球＋3次阻攻」的球員，阻攻率更高達10.1%，僅次波爾（Manute Bol），名列NBA歷史第5。

回顧聯盟歷史，前熱火球星波許（Chris Bosh）曾因血栓被迫提前退役，重返拓荒者的明星後衛里拉德（Damian Lillard）則需長期服用抗凝血藥物。馬刺對溫班亞瑪的康復持樂觀態度，確信不會有長期後遺症。

▲▼馬刺法國怪物溫班亞瑪。（圖／達志影像／美聯社）

▲溫班亞瑪上季僅打46場，仍以場均3.8阻攻高居聯盟第一。（圖／達志影像／美聯社）

雖然生涯尚未累積100場比賽，溫班亞瑪已在NBA留下深刻印記。他連續兩季打出「20分＋10籃板＋3助攻＋3阻攻＋1抄截」的數據，與賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）、羅賓森（David Robinson）等傳奇齊名。

「我可以保證，今夏沒有人比我訓練得更努力……我對身體的掌控更佳，體能狀態也提升了。我這個夏天的準備是世界級的。」溫班亞瑪在媒體日上自信表示。

