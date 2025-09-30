林昀儒苦戰5局不敵宇田幸矢　決勝局領先未把握無緣中國大滿貫16強

▲台灣桌球一哥林昀儒。（資料照／翻攝自微博／ITTF國際乒聯，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣桌球一哥林昀儒今（30）日出戰WTT中國大滿貫賽男單32強，交手日本好手宇田幸矢，雖以9比11、6比11意外先丟2局，但小林發揮韌性，以11比8、12比10扳平戰局，決勝第5局前段也保持領先，可惜局末遭到逆轉，以8比11敗下陣來，無緣此站16強。

目前排名第11的林昀儒，在男單首輪以3比0橫掃西班牙選手羅伯斯（Alvaro Robles）晉級，今日與世界第33的日本好手宇田幸矢爭搶16強門票，開局拉鋸後，小林拉開8比5、3分領先，隨後卻連續失誤，遇上亂流連掉了5分，反以8比10被逼出2個局點，救回1個後彈網出界，9比11讓出。

進入第2局，小林在銜接上失誤率依舊偏高，一次偷長球被對手預判到，落入2比5的不利局面，緊急喊出暫停，與場邊教練王翊澤溝通，進行調整後將比數逼近到4比6，但宇田幸矢很快就回敬攻勢，加上小林再次出現失誤，陷入4比9落後的危機，以6比11連丟了2局遭聽牌。

來到第3局，退無可退的小林試圖重振旗鼓，開局打出4比1攻勢，在被扳成4比4後，小林憑藉優異的發球，重新拉開7比4領先，雙方局末頻頻多板相持，小林掌握了局面，以10比6取得4個局點，被化解兩個後，以8比11扳回一城。

第4局，兩人開局就出現「極限對拉」，由小林收下分數，打出6比4攻勢，可惜隨後出界，比數回到6比6。兩人中遠台對決，仍是小林技高一籌，靠著發球得分將比數超前，雙方形成激烈拉鋸，打成9比9平手。小林局末掌握發球輪次，10比9逼出1個局點，雖被化解，仍有驚無險以12比10將局數扳平。

決勝第5局，小林延續逆轉氣勢，開局就連續得分迫使對手喊出暫停，但宇田幸矢局中又追到6比6，再次形成拉鋸局面，一路打到8比8，對手猛力的正手直線攻擊得手，加上小林連續回球出界，最終反以8比11落敗，總局數2比3無緣16強。