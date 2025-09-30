相隔857天對決！謝淑薇擊敗詹皓晴後沒握手　華麗轉身引熱議

Iconic lack of handshake at the net. It involved Hsieh Su-wei, but of course Ostapenko was also at the scene of the crime ???? pic.twitter.com/ULZeaFv8Y0 — ????nebby???? (@1gamesetmatch) September 27, 2025

記者游郁香／綜合報導

WTA中國網球公開賽首輪就上演台灣好手對決，「一姐」謝淑薇與拉脫維亞名將奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko），在超級搶十中逆轉擊敗詹皓晴與地主女將蔣欣玗。比賽結束後，兩組球員在網前致意，但謝淑薇並未與詹皓晴握手，畫面引起熱議。

▲謝淑薇與奧絲塔朋科在中網首輪驚險逆轉晉級。（圖／達志影像／美聯社）

這是謝淑薇與詹皓晴相隔857天再度於巡迴賽場上交鋒。首盤由詹皓晴、蔣欣玗在盤末連下兩局先聲奪人；次盤謝淑薇、奧絲塔朋科逐漸找回節奏，並在盤末完成關鍵破發扳平戰局。決勝超級搶十，雙方一路拉鋸至9比9，最終謝、奧組合把握第2個賽末點，以11比9驚險過關。

賽後網前握手環節，謝淑薇與蔣欣玗致意後，並未與另一名台灣好手詹皓晴握手，隨即轉身離場，這段僅有數秒的畫面被轉播鏡頭捕捉，引發台灣球迷討論，有人打趣說「最精彩的竟是最後5秒」，也有人笑稱謝淑薇是「華麗轉身」、 「我看了10次」。

謝淑薇與奧絲塔朋科繼奪下澳網及溫網亞軍後，時隔兩個月再度攜手出擊，展現出頂尖拍檔的默契與韌性，兩人今日將迎來16強賽，對手是日本青山修子與西班牙布克莎（Cristina Bucsa）的組合。

▲謝淑薇與詹皓晴賽後互動成為焦點，引起球迷討論。（資料照／詹皓晴提供）