巨人、雙城無緣季後賽　球季結束火速開鍘撤換總教練

▲總教練梅爾文（Bob Melvin）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒大聯盟例行賽剛結束，尚未進入季後賽，舊金山巨人與明尼蘇達雙城兩支失意球隊便率先動刀，接連宣布撤換總教練，成為休賽季的第一波震撼彈。

巨人隊30日（台灣時間）宣布與總教練梅爾文（Bob Melvin）分道揚鑣。現年63歲的梅爾文，原本合約到2026年才到期，7月球團還行使選項，但球隊今年僅打出81勝81敗、整體任內戰績161勝163敗，連兩年無緣季後賽，最終仍難逃被解職命運。球團營運總裁、前明星捕手波西（Buster Posey）坦言，「對梅爾文充滿敬意，但我們需要新的聲音帶領球隊重返季後賽。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

與此同時，美聯的雙城隊也宣布解雇總教練鮑戴利（Rocco Baldelli）。41歲的巴爾德利自2019年起接掌兵符，首年就帶隊拿下101勝，並連續三度奪下美聯中區冠軍，但近兩年戰績走下坡，連續兩季無緣季後賽，本季更以70勝92敗作收。球團營運總裁法維（Derek Falvey）直言，「比賽終究以結果論，兩年未達標準，現在必須更換方向。」

巨人與雙城都是近年渴望重返榮耀的球隊，卻同樣在例行賽尾聲跌出競爭行列，最終選擇在休賽季一開始就開鍘，尋求新氣象。巨人未來接任人選包括前馬林魚總教練舒馬克（Skip Schumaker）、守護者副總教練阿伯納茲（Craig Albernaz）等人；雙城則已啟動新任總教練人選的搜尋作業。