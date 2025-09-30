運動雲

>

巨人、雙城無緣季後賽　球季結束火速開鍘撤換總教練

▲總教練梅爾文（Bob Melvin）。（圖／達志影像／美聯社）

▲總教練梅爾文（Bob Melvin）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒大聯盟例行賽剛結束，尚未進入季後賽，舊金山巨人與明尼蘇達雙城兩支失意球隊便率先動刀，接連宣布撤換總教練，成為休賽季的第一波震撼彈。

巨人隊30日（台灣時間）宣布與總教練梅爾文（Bob Melvin）分道揚鑣。現年63歲的梅爾文，原本合約到2026年才到期，7月球團還行使選項，但球隊今年僅打出81勝81敗、整體任內戰績161勝163敗，連兩年無緣季後賽，最終仍難逃被解職命運。球團營運總裁、前明星捕手波西（Buster Posey）坦言，「對梅爾文充滿敬意，但我們需要新的聲音帶領球隊重返季後賽。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

與此同時，美聯的雙城隊也宣布解雇總教練鮑戴利（Rocco Baldelli）。41歲的巴爾德利自2019年起接掌兵符，首年就帶隊拿下101勝，並連續三度奪下美聯中區冠軍，但近兩年戰績走下坡，連續兩季無緣季後賽，本季更以70勝92敗作收。球團營運總裁法維（Derek Falvey）直言，「比賽終究以結果論，兩年未達標準，現在必須更換方向。」

巨人與雙城都是近年渴望重返榮耀的球隊，卻同樣在例行賽尾聲跌出競爭行列，最終選擇在休賽季一開始就開鍘，尋求新氣象。巨人未來接任人選包括前馬林魚總教練舒馬克（Skip Schumaker）、守護者副總教練阿伯納茲（Craig Albernaz）等人；雙城則已啟動新任總教練人選的搜尋作業。

關鍵字： 美職棒總教練巨人雙城解雇

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

阿誠引退儀式！洪一中現身送祝福　LamiGirls回娘家共襄盛舉

阿誠引退儀式！洪一中現身送祝福　LamiGirls回娘家共襄盛舉

NBA史上第1人！40歲詹皇迎第23季　不擔心合約曝退休時機

NBA史上第1人！40歲詹皇迎第23季　不擔心合約曝退休時機

阿誠引退儀式驚喜滿滿！樂天團長跨海祝福　劉玠廷長文彩蛋

阿誠引退儀式驚喜滿滿！樂天團長跨海祝福　劉玠廷長文彩蛋

相隔857天對決！謝淑薇擊敗詹皓晴後沒握手　華麗轉身引熱議

相隔857天對決！謝淑薇擊敗詹皓晴後沒握手　華麗轉身引熱議

道奇宣布外卡系列賽輪值　山本由伸扛G2先發、大谷翔平G3登板

道奇宣布外卡系列賽輪值　山本由伸扛G2先發、大谷翔平G3登板

巨人、雙城無緣季後賽　球季結束火速開鍘撤換總教練

巨人、雙城無緣季後賽　球季結束火速開鍘撤換總教練

獅隊雙林砲轟拉近全年度勝差　兄弟輸球封王仍降至M2

獅隊雙林砲轟拉近全年度勝差　兄弟輸球封王仍降至M2

終戰開局失6分奪勝創紀錄　陳仕朋中斷連6年百局：努力與傷勢共處

終戰開局失6分奪勝創紀錄　陳仕朋中斷連6年百局：努力與傷勢共處

距離「史上總得分最高控衛」只差506分　威少仍在NBA失業中

距離「史上總得分最高控衛」只差506分　威少仍在NBA失業中

6年前在SBL洋將選秀「落選」　洛夫頓化身最強得分機器重返台籃

6年前在SBL洋將選秀「落選」　洛夫頓化身最強得分機器重返台籃

【我們來了】長長隊伍走進阿陶莫部落！互喊加油振奮士氣：來了

熱門新聞

阿誠引退儀式！洪一中現身送祝福　LamiGirls回娘家共襄盛舉

NBA史上第1人！40歲詹皇迎第23季　不擔心合約曝退休時機

阿誠引退儀式驚喜滿滿！樂天團長跨海祝福　劉玠廷長文彩蛋

相隔857天對決！謝淑薇擊敗詹皓晴後沒握手　華麗轉身引熱議

道奇宣布外卡系列賽輪值　山本由伸扛G2先發、大谷翔平G3登板

巨人、雙城無緣季後賽　球季結束火速開鍘撤換總教練

讀者回應

﻿

熱門新聞

1阿誠引退賽！洪一中現身送祝福

2詹皇迎第23季　完全不擔心合約問題

3阿誠引退儀式驚喜滿滿！

4謝淑薇沒與詹皓晴握手引熱議

5道奇季後賽輪值　大谷翔平可能G3

最新新聞

1林昀儒苦戰5局不敵宇田幸矢無緣16強

2柯瑞對勇士新面貌非常滿意：很樂觀

3道奇教頭親口肯定「朗希值得信賴」

4郭彬飆速159破最速　韓媒點名王牌

5勇士媒體日「焦點人物」庫明加未現身

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

桃猿應援團長阿誠引退日　洪一中總教練現身送祝福

阿誠引退儀式驚喜滿滿！桃猿團長接力祝福　劉玠廷長文成彩蛋

林哲瑄哽咽「對不起騙了你們」　無法向學弟們親口說引退

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

全場都看到削到衣角！洪總理解挑戰規則：但接受了又說不能看

【有聖光！】花蓮光復救災回程　列車長幽默廣播感謝超人們

【神級刀工】花蓮義煮團太神！不看菜就能光速狂切！一個個都是職人啊

【苦中作樂】救災一半怪手開玩搶球遊戲

【我們來了】長長隊伍走進阿陶莫部落！互喊加油振奮士氣：來了

【家沒了，但笑還在】花蓮災民清淤苦中作樂好堅強QQ
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366