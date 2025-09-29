記者胡冠辰／桃園報導

台鋼雄鷹29日作客桃園，最終以7比3擊退桃猿收下勝利，將年度第三名的勝差縮小至1.5場；先發投手櫻井周斗繳出5局93球，被敲5安、失2分，送出2次三振與3次四壞，雖控球稍顯不穩，但展現危機處理能力，賽後總教練洪一中對這位日籍投手的表現給予肯定，直言「比預期好很多」。

洪一中指出，外界普遍擔心櫻井周斗的控球，但實際表現超乎預期；他說：「大家一直擔心他的控球，老實講，這幾場下來是有點不穩，但沒有到很差，他很會把打者送上壘，但在危機的時候卻不慌張，不會大量掉分。」

▲洪一中讚櫻井周斗臨危穩定 危機處理佳助雄鷹力退桃猿。（圖／記者胡冠辰攝）



對於開局出現四壞保送，洪一中坦言並不特別不安：「通常一開始表現不好最差就是輸球嘛，真正比較在意的是，如果有贏球的機會卻沒把握，那心情才會比較起伏。」

洪一中也提及，球隊在2局打出一波3分攻勢，讓投手能更大膽進攻：「曾子祐那支深遠二壘安打非常重要，打回兩分後，讓櫻井投得更有信心。」

面對樂天二當家魔神樂，洪一中認為能夠在6局就把對方打退場是團隊努力與運氣的結合：「我們幾天前就知道他要投，這是一關不好過的比賽，他是很好的投手，不容易掌握，但我們串聯得不錯，能讓他提前退場，是今天的重要轉折。」

洪一中最後也提到，本場勝利對於季後賽席次的想法：「今天如果沒過，接下來只能期待對方全敗、我們全勝，難度太高了，現在我們還是盡力撐到最後一天，能撐多久就撐多久，」同時他也提到，球隊目前傷兵不少，接下來更需要球員展現韌性。