獅隊雙林砲轟拉近全年度勝差　兄弟輸球封王仍降至M2

▲林子豪。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟力拚下半季封王，29日對戰統一獅時遭到林子豪、林安可「雙林砲」轟炸，最終以4比6落敗。不過，桃園球場台鋼雄鷹擊敗排名第二的樂天桃猿，兄弟的魔術數字仍減一降至M2。

中信兄弟在1局下先行攻破防線，王威晨兩出局後敲出安打，隨後許基宏掃出三壘安打，率先攻下1分。3局上陳聖平、陳重羽連續安打，帶領獅隊反攻。林泓弦擊出滾地球推進，陳傑憲、林佳緯也接連擊出滾地球，送回2分，反超為2比1。

[廣告]請繼續往下閱讀...

魏碩成首局失分後，自第2局起連3局壓制獅隊打線。4局上兩出局後，江坤宇趨前美技守備，幫助他完成三上三下。5局上雖被陳聖平、林泓弦擊出安打，一度陷入危機，但接連解決陳傑憲、林佳緯脫困。

獅隊洋投蒙德茲在4局下出現罕見場面，單局兩次讓兄弟跑者遭牽制出局，成為中職史上第四次紀錄。5局下江坤宇安打上壘，王威晨靠野手選擇站上一壘，許基宏單場第3支安打推進，形成一、三壘有人。獅隊喊暫停後，蒙德茲回穩，以滾地球化解危機。

6局上林安可安打後，胡金龍補上二壘安打，林子豪又因觸身球保送形成滿壘，魏碩成退場。江忠城接替登板，先飆三振，再靠江坤宇策動雙殺，成功守住失分危機。

6局下兄弟展開反攻，岳東華安打上壘後，岳政華遭觸身球保送，黃韋盛適時安打扳平比數。江坤宇再補上安打，送回超前分，以3比2領先。

8局上在守備時曾被強襲球擊中肩膀的林子豪，隨後在蘇智傑獲保送後，從李振昌手中轟出兩分砲，再度將比分帶回4比3領先。9局上陳傑憲敲出二壘安打，林安可轟出本季第23轟，追平吉力吉撈並列全壘打榜第二，幫助獅隊拉開至6比3。9局下兄弟力圖反撲，靠王政順代打建功追回1分，但最終仍以4比6落敗。

兄弟最快仍有機會在10月1日於新莊球場拋下黃色彩帶，只要當天桃猿在澄清湖遭台鋼雄鷹擊敗，兄弟再戰勝悍將，就能提前封王。統一獅此戰取勝，全年度戰績也縮小與兄弟的勝差，接下來將視10月1日戰況，再決定是否還有機會力挽狂瀾。