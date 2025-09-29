悍將逆轉秀！0比6落後翻成10比7勝　葉子霆猛打賞奪MVP

▲ 葉子霆 。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將29日開賽陷入0比6落後，但展現韌性火力上演大逆轉，最終以10比7擊敗味全龍。悍將打線全面甦醒，葉子霆、池恩齊、陳真都演出單場3安打猛打賞，其中葉子霆貢獻勝利打點，獲選單場MVP。

味全龍1局上就發動猛攻，張祐嘉靠游擊手失誤上壘，李凱威再敲安打，劉俊緯短打藉由三壘手失誤上壘，張祐嘉先跑回1分。接著吉力吉撈、陳思仲連續獲得保送再送回1分，張祐銘擊出內野安打添1分，張政禹補上2打點安打，林辰勳也敲安打貢獻1分，龍隊單局灌進6分，取得6比0領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

悍將2局下展開反攻，陳真、周佳樂安打開路，葉子霆適時安打追回1分，池恩齊再補上安打，一口氣添得2分。3局下董子恩轟出本季首轟，幫助悍將再添1分，隨後陳真、戴培峰、周佳樂連續安打追加1分。葉子霆連兩打席建功，再度擊出安打帶回2分，助悍將反超為7比6。

悍將4局下火力再起，王念好敲出二壘安打開啟攻勢，董子恩、陳真接連安打再添1分。龍隊此時換上第三任投手陳禹勳，抓下第二個出局數，不過悍將第9棒潘瑋祥隨即掃出深遠二壘安打，送回2分，將比數拉開至10比6。

龍隊在5局上靠吉力吉撈擊出直擊左外野標竿的陽春砲，連續3年單季達成23轟成就，超越林安可的22轟，獨居全壘打榜第二，僅次於魔鷹的25轟。

5局下龍隊換上陳志杰，迎來職棒生涯一軍初登板。他先被池恩齊敲安打並盜上二壘，但隨即回穩，三振高捷收下生涯首K，之後讓王念好、董子恩擊出內野平飛球，順利無失分下莊，最快球速達143公里。

悍將先發陳仕朋開局失6分後逐漸回穩，接下來連3局演出3上3下，雖5局上被吉力吉撈轟出陽春砲，仍投滿6局，失7分（4分責失），靠著隊友火力支援，收下本季第3勝。牛棚賴鴻誠、王尉永順利守城，李吳永勤兩出局遭兩安打後，再換林朕呈再見三振吉力吉撈。