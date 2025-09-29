運動雲

>

悍將逆轉秀！0比6落後翻成10比7勝　葉子霆猛打賞奪MVP

▲▼ 葉子霆 。（圖／富邦悍將提供）

▲ 葉子霆 。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將29日開賽陷入0比6落後，但展現韌性火力上演大逆轉，最終以10比7擊敗味全龍。悍將打線全面甦醒，葉子霆、池恩齊、陳真都演出單場3安打猛打賞，其中葉子霆貢獻勝利打點，獲選單場MVP。

味全龍1局上就發動猛攻，張祐嘉靠游擊手失誤上壘，李凱威再敲安打，劉俊緯短打藉由三壘手失誤上壘，張祐嘉先跑回1分。接著吉力吉撈、陳思仲連續獲得保送再送回1分，張祐銘擊出內野安打添1分，張政禹補上2打點安打，林辰勳也敲安打貢獻1分，龍隊單局灌進6分，取得6比0領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

悍將2局下展開反攻，陳真、周佳樂安打開路，葉子霆適時安打追回1分，池恩齊再補上安打，一口氣添得2分。3局下董子恩轟出本季首轟，幫助悍將再添1分，隨後陳真、戴培峰、周佳樂連續安打追加1分。葉子霆連兩打席建功，再度擊出安打帶回2分，助悍將反超為7比6。

悍將4局下火力再起，王念好敲出二壘安打開啟攻勢，董子恩、陳真接連安打再添1分。龍隊此時換上第三任投手陳禹勳，抓下第二個出局數，不過悍將第9棒潘瑋祥隨即掃出深遠二壘安打，送回2分，將比數拉開至10比6。

龍隊在5局上靠吉力吉撈擊出直擊左外野標竿的陽春砲，連續3年單季達成23轟成就，超越林安可的22轟，獨居全壘打榜第二，僅次於魔鷹的25轟。

5局下龍隊換上陳志杰，迎來職棒生涯一軍初登板。他先被池恩齊敲安打並盜上二壘，但隨即回穩，三振高捷收下生涯首K，之後讓王念好、董子恩擊出內野平飛球，順利無失分下莊，最快球速達143公里。

悍將先發陳仕朋開局失6分後逐漸回穩，接下來連3局演出3上3下，雖5局上被吉力吉撈轟出陽春砲，仍投滿6局，失7分（4分責失），靠著隊友火力支援，收下本季第3勝。牛棚賴鴻誠、王尉永順利守城，李吳永勤兩出局遭兩安打後，再換林朕呈再見三振吉力吉撈。

關鍵字： 棒球富邦悍將味全龍逆轉單場MVP

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

傳奇落幕！克蕭例行賽最後登板　弗里曼換投全場致敬

傳奇落幕！克蕭例行賽最後登板　弗里曼換投全場致敬

亞錦賽中華隊0比11不敵日本屈居亞軍　日本完成二連霸

亞錦賽中華隊0比11不敵日本屈居亞軍　日本完成二連霸

再見了！大都會季末史詩級崩盤　無緣季後賽球隊未來仍待解

再見了！大都會季末史詩級崩盤　無緣季後賽球隊未來仍待解

大谷翔平轟出生涯新高第55轟！　道奇5連勝收官備戰紅人季後賽

大谷翔平轟出生涯新高第55轟！　道奇5連勝收官備戰紅人季後賽

距離「史上總得分最高控衛」只差506分　威少仍在NBA失業中

距離「史上總得分最高控衛」只差506分　威少仍在NBA失業中

快訊／永遠的羽球天后戴資穎回來了　鬥拍總決賽親上陣領軍奪勝

快訊／永遠的羽球天后戴資穎回來了　鬥拍總決賽親上陣領軍奪勝

聽見選手心聲！　李洋「改革第一槍」曝

聽見選手心聲！　李洋「改革第一槍」曝

樂天主場大螢幕驚見兄弟球迷！　平野惠一直呼「很感動」

樂天主場大螢幕驚見兄弟球迷！　平野惠一直呼「很感動」

大谷翔平休戰水手一役　羅伯斯：全壘打王不重要「因為他是 MVP」

大谷翔平休戰水手一役　羅伯斯：全壘打王不重要「因為他是 MVP」

11歲身高181公分　台灣南非混血女將U19籃球聯盟成焦點

11歲身高181公分　台灣南非混血女將U19籃球聯盟成焦點

【不舒芙蕾】舒芙蕾翻面竟全焦...煎得真好下次別煎了XD

熱門新聞

傳奇落幕！克蕭例行賽最後登板　弗里曼換投全場致敬

亞錦賽中華隊0比11不敵日本屈居亞軍　日本完成二連霸

再見了！大都會季末史詩級崩盤　無緣季後賽球隊未來仍待解

大谷翔平轟出生涯新高第55轟！　道奇5連勝收官備戰紅人季後賽

距離「史上總得分最高控衛」只差506分　威少仍在NBA失業中

快訊／永遠的羽球天后戴資穎回來了　鬥拍總決賽親上陣領軍奪勝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1傳奇落幕！克蕭例行賽最後登板

2亞錦賽中華隊0比11落敗居亞軍

3紐約大都會無緣季後賽

4大谷翔平轟出生涯新高第55轟！

5總得分最高PG只差506分　威少仍在失業中

最新新聞

1獅隊雙林砲轟拉近全年度勝差　兄弟輸球封王仍降至M2

2雄鷹逆轉守住勝利！4比3力退桃猿

3悍將逆轉秀！0比6落後翻成10比7勝

4經典賽熱身賽中華隊3月交手日職二軍

5前兄弟二輪指名陳志杰披龍袍首登板

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

全場都看到削到衣角！洪總理解挑戰規則：但接受了又說不能看

9下連丟4分差點崩盤！平野惠一沒有任何評論　但肯定呂彥青拆彈

蔡齊哲牽制寫紀錄　謙稱靠隊友補救、盼助兄弟衝擊冠軍

王威晨奪MVP差開轟締「完全打擊」　強調團隊拚勁與細節是致勝關鍵

9局爭議判決　林岳平還原當下：裁判已判出棒，不能挑戰

【泥巴超人】省力清泥術！網暴動：救災男人都超帥

【彼此的英雄】光復志工買不到火車票　暖心站長開放無票進站！！

【真情流露】花蓮受災戶和志工都哭了：都不認識卻千里迢迢

【16歲汪受困4天】成功獲救！終於和主人相見❤️ #花蓮

【報應來太快XD】副駕怒潑咖啡被風吹回全身濕透
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366