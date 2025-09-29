▲亞達梅斯轟破21年魔咒 巨人喜迎邦茲以來首位單季30轟打者。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

例行賽最後一戰，舊金山巨人終於迎來等待已久的突破；游擊手亞達梅斯（Willy Adames）接下打線調整，首局首打席就轟出全壘打，成為自2004年邦茲（Barry Bonds）之後，首位單季達成30發全壘打的巨人球員，帶領球隊以4比0橫掃洛磯隊，並以81勝81敗的5成戰績結束本季。

打線調整立刻見效

在對戰洛磯的最後一場比賽前，總教練梅爾文（Bob Melvin）將亞達梅斯調至第一棒，以增加達成里程碑的機會；亞達梅斯也以實際行動回應，他將落磯先發布朗（McCade Brown）投出的第一球直接轟向中外野牆。

「我想這就是我今天和總教練之間的對話，」亞達梅斯賽後回憶，「他問我想打第一棒還是第二棒，我說：『我不在乎，就把我排在第一棒吧，我會揮擊第一顆球，』我不記得自己什麼時候打過第一棒，但就像是『砰』。」

這支全壘打是亞達梅斯生涯首支首棒炮，也替巨人隊最終的勝利定下基調。

Adames wasted no time for pic.twitter.com/5C75UMrkZF — SFGiants (@SFGiants) September 28, 2025

打破全壘打荒 Adames獲全隊肯定

亞達梅斯本季經歷起伏，開季兩個月陷入低潮，但下半季逐漸回穩，最終繳出打擊率.225、OPS.739、全隊最高30轟的成績，這也終結巨人長達21年沒有單季30轟打者的窘境，這段乾旱期是大聯盟最長的紀錄。

三壘手查普曼（Matt Chapman）對隊友讚譽有加：「感覺這就是他會做到的事，我覺得他很會在關鍵時刻挺身而出，這真的很棒，他值得這一切，他整年都拼盡全力，經歷了所有起伏，但每天都以積極態度面對比賽，並成為好隊友；能夠達到30轟，終結這道詛咒，他真的值得。」

這發首局417呎的全壘打，也讓亞達梅斯成為巨人隊史上第二位達成單季30轟的游擊手，前一位是2001年擊出37轟的Rich Aurilia。

Webb完美收官 再奪局數王

巨人王牌投手韋伯（Logan Webb）同樣在收官戰締造里程碑，他主投5.1局送出8次三振，無失分退場，將防禦率壓至 3.22，並以207局、224次三振高居國聯第一，成為自1944年Bill Voiselle以來首位同時在局數與三振領先的巨人投手。

Logan Webb: NL leader in strikeouts and innings pitched pic.twitter.com/zaz2qqBGmI — SFGiants (@SFGiants) September 28, 2025

「我總是說，如果能在局數上領先全聯盟，那絕對是守備隊友的功勞，」韋伯賽後說，「我不是一個容易讓人守的投手，打者常常擊出強勁的滾地球，幸好有捕手的配球，還有總教練願意在關鍵時刻信任我，讓我多投一兩局，甚至投到110球，如果沒有這些，我不可能領先局數，這一直是我的目標。」

With today's performance, Logan Webb becomes the first Giant since 1994 to lead the NL in both strikeouts and innings pitched. pic.twitter.com/exDZEsCNSR — SFGiants (@SFGiants) September 28, 2025

Devers與Flores的不同篇章

除了亞達梅斯與韋伯，迪佛斯（Rafael Devers）在第4局擊出陽春炮，收下他本季第35轟，也是他在巨人隊的第20轟。

同場比賽，34歲的弗洛雷斯（Wilmer Flores）或許迎來在巨人隊的最後一戰；他先發守一壘，唯一打席擊出平飛出局後，被新秀艾德里奇（Bryce Eldridge）換下，離場時，主場響起他6年來的登場曲《六人行》（Friends 主題曲），球迷全場起立鼓掌致敬。

梅爾文表示：「有些球員無論去哪裡，你總是會被他吸引，而Wilmer就是這樣的人。」