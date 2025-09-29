運動雲

>

亞達梅斯轟破21年魔咒　巨人喜迎邦茲以來首位單季30轟打者

▲亞達梅斯轟破21年魔咒　巨人喜迎邦茲以來首位單季30轟打者。（圖／路透）

▲亞達梅斯轟破21年魔咒　巨人喜迎邦茲以來首位單季30轟打者。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

例行賽最後一戰，舊金山巨人終於迎來等待已久的突破；游擊手亞達梅斯（Willy Adames）接下打線調整，首局首打席就轟出全壘打，成為自2004年邦茲（Barry Bonds）之後，首位單季達成30發全壘打的巨人球員，帶領球隊以4比0橫掃洛磯隊，並以81勝81敗的5成戰績結束本季。

打線調整立刻見效

在對戰洛磯的最後一場比賽前，總教練梅爾文（Bob Melvin）將亞達梅斯調至第一棒，以增加達成里程碑的機會；亞達梅斯也以實際行動回應，他將落磯先發布朗（McCade Brown）投出的第一球直接轟向中外野牆。

「我想這就是我今天和總教練之間的對話，」亞達梅斯賽後回憶，「他問我想打第一棒還是第二棒，我說：『我不在乎，就把我排在第一棒吧，我會揮擊第一顆球，』我不記得自己什麼時候打過第一棒，但就像是『砰』。」

這支全壘打是亞達梅斯生涯首支首棒炮，也替巨人隊最終的勝利定下基調。

打破全壘打荒　Adames獲全隊肯定

亞達梅斯本季經歷起伏，開季兩個月陷入低潮，但下半季逐漸回穩，最終繳出打擊率.225、OPS.739、全隊最高30轟的成績，這也終結巨人長達21年沒有單季30轟打者的窘境，這段乾旱期是大聯盟最長的紀錄。

三壘手查普曼（Matt Chapman）對隊友讚譽有加：「感覺這就是他會做到的事，我覺得他很會在關鍵時刻挺身而出，這真的很棒，他值得這一切，他整年都拼盡全力，經歷了所有起伏，但每天都以積極態度面對比賽，並成為好隊友；能夠達到30轟，終結這道詛咒，他真的值得。」

這發首局417呎的全壘打，也讓亞達梅斯成為巨人隊史上第二位達成單季30轟的游擊手，前一位是2001年擊出37轟的Rich Aurilia。

Webb完美收官　再奪局數王

巨人王牌投手韋伯（Logan Webb）同樣在收官戰締造里程碑，他主投5.1局送出8次三振，無失分退場，將防禦率壓至 3.22，並以207局、224次三振高居國聯第一，成為自1944年Bill Voiselle以來首位同時在局數與三振領先的巨人投手。

「我總是說，如果能在局數上領先全聯盟，那絕對是守備隊友的功勞，」韋伯賽後說，「我不是一個容易讓人守的投手，打者常常擊出強勁的滾地球，幸好有捕手的配球，還有總教練願意在關鍵時刻信任我，讓我多投一兩局，甚至投到110球，如果沒有這些，我不可能領先局數，這一直是我的目標。」

Devers與Flores的不同篇章

除了亞達梅斯與韋伯，迪佛斯（Rafael Devers）在第4局擊出陽春炮，收下他本季第35轟，也是他在巨人隊的第20轟。

同場比賽，34歲的弗洛雷斯（Wilmer Flores）或許迎來在巨人隊的最後一戰；他先發守一壘，唯一打席擊出平飛出局後，被新秀艾德里奇（Bryce Eldridge）換下，離場時，主場響起他6年來的登場曲《六人行》（Friends 主題曲），球迷全場起立鼓掌致敬。

梅爾文表示：「有些球員無論去哪裡，你總是會被他吸引，而Wilmer就是這樣的人。」

關鍵字： 舊金山巨人MLB邦茲

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

傳奇落幕！克蕭例行賽最後登板　弗里曼換投全場致敬

傳奇落幕！克蕭例行賽最後登板　弗里曼換投全場致敬

亞錦賽中華隊0比11不敵日本屈居亞軍　日本完成二連霸

亞錦賽中華隊0比11不敵日本屈居亞軍　日本完成二連霸

再見了！大都會季末史詩級崩盤　無緣季後賽球隊未來仍待解

再見了！大都會季末史詩級崩盤　無緣季後賽球隊未來仍待解

大谷翔平轟出生涯新高第55轟！　道奇5連勝收官備戰紅人季後賽

大谷翔平轟出生涯新高第55轟！　道奇5連勝收官備戰紅人季後賽

快訊／永遠的羽球天后戴資穎回來了　鬥拍總決賽親上陣領軍奪勝

快訊／永遠的羽球天后戴資穎回來了　鬥拍總決賽親上陣領軍奪勝

聽見選手心聲！　李洋「改革第一槍」曝

聽見選手心聲！　李洋「改革第一槍」曝

距離「史上總得分最高控衛」只差506分　威少仍在NBA失業中

距離「史上總得分最高控衛」只差506分　威少仍在NBA失業中

樂天主場大螢幕驚見兄弟球迷！　平野惠一直呼「很感動」

樂天主場大螢幕驚見兄弟球迷！　平野惠一直呼「很感動」

大谷翔平休戰水手一役　羅伯斯：全壘打王不重要「因為他是 MVP」

大谷翔平休戰水手一役　羅伯斯：全壘打王不重要「因為他是 MVP」

11歲身高181公分　台灣南非混血女將U19籃球聯盟成焦點

11歲身高181公分　台灣南非混血女將U19籃球聯盟成焦點

【彼此的英雄】光復志工買不到火車票　暖心站長開放無票進站！！

熱門新聞

傳奇落幕！克蕭例行賽最後登板　弗里曼換投全場致敬

亞錦賽中華隊0比11不敵日本屈居亞軍　日本完成二連霸

再見了！大都會季末史詩級崩盤　無緣季後賽球隊未來仍待解

大谷翔平轟出生涯新高第55轟！　道奇5連勝收官備戰紅人季後賽

快訊／永遠的羽球天后戴資穎回來了　鬥拍總決賽親上陣領軍奪勝

聽見選手心聲！　李洋「改革第一槍」曝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1傳奇落幕！克蕭例行賽最後登板

2亞錦賽中華隊0比11落敗居亞軍

3紐約大都會無緣季後賽

4大谷翔平轟出生涯新高第55轟！

5戴資穎回來了　鬥拍總決賽親上陣飆球

最新新聞

1高國輝獨輪車清土泥　「麒麟臂」炸裂感動全網

219歲謝銘駿轉型控衛　打職籃練對抗性

3洋基賈吉締造雙重偉業！

4巨人喜迎邦茲以來首位單季30轟打者

5陳克羿季末仍有登板機會

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

全場都看到削到衣角！洪總理解挑戰規則：但接受了又說不能看

9下連丟4分差點崩盤！平野惠一沒有任何評論　但肯定呂彥青拆彈

蔡齊哲牽制寫紀錄　謙稱靠隊友補救、盼助兄弟衝擊冠軍

王威晨奪MVP差開轟締「完全打擊」　強調團隊拚勁與細節是致勝關鍵

9局爭議判決　林岳平還原當下：裁判已判出棒，不能挑戰

【泥巴超人】省力清泥術！網暴動：救災男人都超帥

【彼此的英雄】光復志工買不到火車票　暖心站長開放無票進站！！

【真情流露】花蓮受災戶和志工都哭了：都不認識卻千里迢迢

【16歲汪受困4天】成功獲救！終於和主人相見❤️ #花蓮

【報應來太快XD】副駕怒潑咖啡被風吹回全身濕透
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366