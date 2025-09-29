與台鋼關鍵三連戰將登場　古久保喊話：沒有一場能鬆懈

▲古久保健二。（圖／記者王真魚攝）



記者胡冠辰／桃園報導

中華職棒例行賽進入最後關頭，樂天桃猿29日起連三場比賽對手都是台鋼雄鷹，被外界視為攸關季後賽門票的「另類天王山之戰」；對此，桃猿總教練古久保健二強調，雖然這三場對決備受矚目，但對球隊而言，剩餘的每一場比賽都同樣重要。

談及這波與台鋼的交手，古久保表示，球隊內部雖然有去計算可能的勝場數，作為挺進季後賽的依據，但實際戰況往往無法完全照著規劃走，因此必須回到最基本的原則，專注在每場比賽、每一個play，盡全力去爭取勝利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧昨日對中信兄弟之戰，桃猿在4局下靠陳晨威上壘卻因盜壘失敗斷送攻勢，隨後又在5局上遭岳政華轟出全壘打；對此，古久保坦言，任何比賽只要在壘包上發生出局，多少都會影響氣勢，「通常這種狀況後一局，守備端就很可能面臨危機」。

桃猿近期內野傷兵潮嚴峻，不過好消息是林子偉已火速回歸，並將直接頂上先發打線，取代許賀捷的位置；古久保指出，今天的名單調整包括林子偉升上一軍，與鍾玉成的升降互換，球隊將以現有能戰之兵全力迎戰。

今日台鋼雄鷹派出日籍投手櫻井周斗先發，這位投手在一軍僅出賽過兩場，對桃猿打線而言屬於「奇兵」；古久保透露，球隊在會議上已研究過櫻井的投球影片，但由於雙方首次交手，打者要立即掌握其球路軌跡與出手節奏，將是相當困難的挑戰。

至於對櫻井的印象，古久保認為其控球並非十分精準，但仍能投進好球帶，打者群需鎖定可攻擊的球，並把握機會確實擊中。