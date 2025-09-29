運動雲

范國宸誤撿權喜原手機自拍出糗　笑稱想在天母「找洞鑽」

▲▼范國宸「撿手機自拍」趣味插曲　權喜原PO文笑翻球迷。（圖／截自權喜原Threads）

▲范國宸「撿手機自拍」趣味插曲　權喜原PO文笑翻球迷。（圖／截自權喜原Threads）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將范國宸28日於天母球場賽前，撿到一支手機並玩心大起自拍，沒想到手機主人竟是味全龍啦啦隊成員權喜原，讓他瞬間尷尬到想在球場「找洞鑽」。所幸權喜原並未生氣，讓他鬆了一口氣。

權喜原在比賽開始前，不小心將手機遺落在休息室座位。後來雖然迅速尋回，但打開相簿卻驚見多了一張「陌生自拍照」。照片裡的主角正是范國宸與隊友戴培峰。權喜原隨即幽默地在Threads發文：「剛剛在球場短暫弄丟手機，結果找到後相簿裡多了一張這樣的照片……你好啊！」

范國宸發現後立刻回應道歉，並解釋原以為是情蒐人員的手機才拍照。他29日賽前再度受訪補充，「有一位情蒐人員也喜歡韓國，看到手機吊飾上有韓文，就以為是她的手機。貼完後還想說怎麼會這麼多人按讚，不可能是情蒐人員吧！點進去才發現是權喜原的帳號，還好她沒有生氣，真的很抱歉，這其實不能亂開玩笑。」

權喜原也回覆「沒關係！沒關係！」，讓插曲劃下句點。不過悍將防護員卻打趣爆料，范國宸其實是「慣犯」，之前也曾拿過別人手機亂拍。對此范國宸苦笑說：「再也不敢亂拿手機拍了！當時真的很想在天母球場找洞鑽，可是真的找不到洞鑽。」

另外，范國宸日前曾因自打球砸中右腳，雖然腫脹但無大礙，目前已降至二軍提前關機。本季他出賽99場，繳出打擊率.276、長打率.455，並轟出生涯新高的13支全壘打。他坦言去年休季赴美Driveline進修收穫良多，訓練成果也成功轉化到實戰，今年也計畫再次前往，「可能會找人一起去，訓練起來比較有感覺。」

