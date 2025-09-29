運動雲

▲波士頓紅襪鎖定美聯外卡第2席位　首輪將強碰宿敵洋基。（圖／路透）

▲波士頓紅襪鎖定美聯外卡第2席位　首輪將強碰宿敵洋基。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

波士頓紅襪在例行賽最後一天以4比3險勝底特律老虎，成功鎖定美聯外卡第二席位，將在3戰2勝制的系列賽首輪強碰世仇紐約洋基；這場歷史悠久的對決將於台灣時間週三上午6點08分在布朗克斯開打，ESPN全美直播，首戰預計由左投克羅謝（Garrett Crochet）對決弗萊德（Max Fried）。

紅襪在進入例行賽最終戰前，仍有可能面對藍鳥、守護者或洋基。但隨著多倫多藍鳥在羅傑斯中心以13比4大勝光芒，提前封王，洋基被推到第4種子，而紅襪透過勝利保住第5順位，確定將前往紐約挑戰；若當日輸球加上克里夫蘭贏球，紅襪本將跌到第6種子，必須飛往克里夫蘭，但命運最終將他們與宿敵牽在一起。

紅襪在第162戰啟用33歲右投德萊昂（José De León），這是他自2023年6月24日以來首度重返大聯盟，對手同樣是老虎。儘管他本季在3A戰績僅0勝9敗、防禦率6.93，但此役卻投出生涯代表作，6.2局僅失3分，送出8次三振。

德萊昂賽後坦言這一切來得突然而夢幻：「球團有三個人傳訊給我，我就知道有狀況，他們問我是不是還在傳接球、還有沒有投球，我回答有，但那其實是謊話，真的很驚訝，這是一個夢啊，兄弟。」

他也描述了緊急趕赴波士頓的過程：「那真是一段瘋狂、瘋狂的旅程，我午夜出發，在費城轉機，凌晨4點半到，等了兩個半小時，我就在登機門睡了一下，早上7點再飛波士頓，8點半抵達，到飯店睡一小時就得趕去球場，我真的非常累。」

紅襪全隊對於即將迎戰洋基，普遍抱持著興奮與自信。游擊手史托瑞（Trevor Story）說：「這將會非常刺激，很明顯，這之間有一段悠久的歷史，而且我們從頭到尾都說過，不在乎對手是誰，只要我們能進季後賽就好，我們對自己很有信心，相信能完成任務，所以，是的，我們很期待。」

他進一步補充：「身為球迷長大的時候，你一定很清楚這段對抗的意義，對兩座城市的重要性，我覺得這是很特別的事，也是體育界最棒的宿敵關係，所以，能在季後賽見到他們，肯定很特別。」

總教練柯拉（Alex Cora）則說：「這是紐約對波士頓，肯定會很大場面，我們有很多球員沒有在這種舞台上出賽過，但他們也有很多人沒經驗，這一定會很有趣，現場會很吵，如同以往，只要我們能夠投好，就沒問題。」

自2004年美聯冠軍賽紅襪從0比3落後大逆轉後，波士頓在季後賽面對洋基時一直佔上風，包括2018年分區系列賽以4戰勝出，以及2021年在外卡戰於芬威公園獲勝；本次系列賽將是柯拉帶隊7年內第3度打進季後賽，也再度由宿敵開場。

除了投手惠特洛克（Garrett Whitlock）之外，這將是現役名單上其他紅襪球員首次體驗「波士頓—紐約」季後賽對決。

關鍵字： MLB紐約洋基賈吉波士頓紅襪

