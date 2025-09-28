桃猿再嚐剋星威力！羅戈7局無失分好投　盛讚陳統恩細節改變比賽

記者胡冠辰／桃園報導

中信兄弟28日在天王山之戰第二回合4比0成功擊敗樂天桃猿，洋投羅戈扮演最大功臣，面對爭冠對手，羅戈投滿7局僅被敲3安，無失分並送出5次三振，率隊完封勝出，個人對戰樂天更是締造5勝0敗的恐怖紀錄；賽後受訪時，羅戈表示：「最重要的永遠是幫助球隊贏球。」

談到近期投球心法，羅戈指出：「這幾場比賽最大的改變，就是讓自己拿下球數領先這個優勢，在這種情況下投球，掌握主動權，」他強調不僅靠自身調整，也有賴隊友的火力與守備支援，才得以連場繳出代表作。

▲中信兄弟羅戈。



對於今年局數與效率皆勝過去年，羅戈認為關鍵在於「熟悉度」的提升：「去年是我在中職的第一年，還在認識各隊與打者，今年更熟悉對手，每一場先發前我都會花時間研究，這讓我能更精準對應打者。」

被問到為何對樂天特別「剋星」，羅戈依舊保持謙遜，他表示成果來自於日常準備與團隊共識：「我每次先發前都會看對手近期比賽影片，分析打者特點；樂天是支很強的球隊，有很多優秀打者，對上他們絕不輕鬆，但我每次上場都盡全力，感謝上帝給我這樣的結果。」

他也特別提到與捕手陳統恩的搭檔默契，「統恩是一個非常聰明的捕手，今天比賽有一個關鍵細節，他提前察覺樂天陳晨威可能會盜壘，也有採用Pitch out，最後也順利抓下出局數，這些細節能改變比賽。」

此役過後，羅戈防禦率正式降至1.87，超越台鋼雄鷹洋投後勁暫居聯盟第一，對於外界關注的「防禦率王」頭銜，他卻淡然回應：「最重要的還是幫助球隊贏球，如果最後能拿到防禦率王當然開心，但最重要的是帶領球隊打進季後賽，並拿下最終目標。」

這場關鍵戰役吸引大批兄弟球迷進場應援，羅戈最後也感受到滿場的能量：「像這樣的比賽，腎上腺素完全不同，我們整個球季就是在準備季後賽，很開心現在球隊狀況很好，希望能繼續贏下去。」