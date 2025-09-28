運動雲

>

洪一中誇讚吳念庭關鍵長打　點名新人顏郁軒期待高「不要捧太高」

▲▼ 洪一中 。（圖／記者王真魚攝）

▲洪一中 。（圖／記者王真魚攝）

記者楊舒帆／台北報導

台鋼雄鷹「心動時刻」主題日28日以8比3擊敗統一獅，吳念庭關鍵安打逆轉戰局，魔鷹開轟後下一打席獲得保送，顏郁軒補上2打點長打也功不可沒。總教練洪一中誇讚吳念庭的穩定表現，同時坦言對顏郁軒期待很高。

台鋼打線火力全開，洪一中表示：「串連比昨天好一些，昨天有很多機會沒把握住。要誇讚一下念庭，他在落後時打出關鍵長打，把士氣帶上來。他是有經驗的打者，在關鍵時刻能保持平常心。很多球員有時候想法過於緊繃，太想替球隊建功，揮棒或守備時身體就會變僵硬，導致沒辦法好好控制球棒，常常出現不理想的情況。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

魔鷹2局下轟出本季第25轟，穩居全壘打榜首，替台鋼追回1分。3局下紀慶然敲安打點燃攻勢，曾子祐擊出滾地球攻佔一、二壘，兩出局後吳念庭掃出深遠二壘安打帶回2分，一棒逆轉成3比2。隨後魔鷹獲得保送，顏郁軒再敲出直擊全壘打牆的二壘安打，追加2分。這兩局火力輸出，成為台鋼贏球關鍵。

談到顏郁軒的長打表現，洪一中認為：「他的打擊確實有亮點，但不要捧得太高，因為還有很多地方需要學習與改進，需要不斷提醒他。以新人來看算不錯，但我對他期待很高，尤其是面對投手時，如何做出更有效的攻擊，還要繼續學習。」

關鍵字： 棒球台鋼雄鷹洪一中吳念庭顏郁軒

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平休戰水手一役　羅伯斯：全壘打王不重要「因為他是 MVP」

大谷翔平休戰水手一役　羅伯斯：全壘打王不重要「因為他是 MVP」

日本0比1不敵韓國吞首敗仍闖冠軍戰　亞錦賽台、日明爭冠

日本0比1不敵韓國吞首敗仍闖冠軍戰　亞錦賽台、日明爭冠

「麒麟臂」助清泥！　高國輝、羅國華返鄉合力清理花蓮家園

「麒麟臂」助清泥！　高國輝、羅國華返鄉合力清理花蓮家園

亞錦賽冠軍戰中華隊全力抗日爭冠　先發打線出爐

亞錦賽冠軍戰中華隊全力抗日爭冠　先發打線出爐

9下連丟4分差點崩盤！平野惠一沒有任何評論　但肯定呂彥青拆彈

9下連丟4分差點崩盤！平野惠一沒有任何評論　但肯定呂彥青拆彈

張育成肘傷宣告球季結束　隨隊一軍曝心聲「謝謝富邦！」

張育成肘傷宣告球季結束　隨隊一軍曝心聲「謝謝富邦！」

亞錦賽台、日冠軍賽今晚登場　旅美火球男林盛恩先發

亞錦賽台、日冠軍賽今晚登場　旅美火球男林盛恩先發

全場都看到削到衣角！洪總理解挑戰規則：但接受了又說不能看

全場都看到削到衣角！洪總理解挑戰規則：但接受了又說不能看

賈吉第53轟出爐！洋基6比1擊敗金鶯　美東封王懸念留到最後一天

賈吉第53轟出爐！洋基6比1擊敗金鶯　美東封王懸念留到最後一天

MLB例行賽最後週末開打　分區霸主、外卡資格與紀錄之爭全面開戰

MLB例行賽最後週末開打　分區霸主、外卡資格與紀錄之爭全面開戰

【鏟子超人注意！】花蓮光復湧入大量志工　災戶門口「貼7字」求助

熱門新聞

大谷翔平休戰水手一役　羅伯斯：全壘打王不重要「因為他是 MVP」

日本0比1不敵韓國吞首敗仍闖冠軍戰　亞錦賽台、日明爭冠

「麒麟臂」助清泥！　高國輝、羅國華返鄉合力清理花蓮家園

亞錦賽冠軍戰中華隊全力抗日爭冠　先發打線出爐

9下連丟4分差點崩盤！平野惠一沒有任何評論　但肯定呂彥青拆彈

張育成肘傷宣告球季結束　隨隊一軍曝心聲「謝謝富邦！」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平今日休戰水手一役

2亞錦賽冠軍戰上演台日大戰

3高國輝、羅國華返鄉合力清理花蓮家園

4亞錦賽冠軍戰中華隊先發打線出爐

5兄弟9下連丟4分差點崩盤！

最新新聞

1吳念庭咖啡迷信靈驗　對郭俊麟歹勢

2洪一中誇讚吳念庭關鍵長打

3平野惠一盼球員努力打球讓他們開心

4魔鷹開砲、吳念庭關鍵安　台鋼8比3逆轉勝統一　

5許賀捷自責牽制出局：真的學到一課

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

平野：對手一定很討厭我們的守備！　也不知為何岳東華被挑戰

岳東華美技帥完就跑？詹子賢虧囂張　笑稱自己不敢跟李大浩比

樂天4比0完封　威能帝放眼周末與兄弟「天王山」：我們要贏下來

全場都看到削到衣角！洪總理解挑戰規則：但接受了又說不能看

統一獅致敬儀式驚喜滿滿！　林智勝變身Uniboy嗨跳獅王點將錄

【台灣最美風景是人】台鐵到站列車長廣播致謝鏟子英雄！

光復車站前現大群義工人龍！手拿救災工具奔往災區

【四大鍋開煮】「花蓮義煮團」狂煮4000便當！　24H提供熱食、捐食材電話不停湧入

舒淇奪釜山影展最佳導演！　甜謝馮德倫：娶了不常在家的女人

【一天沒停手】情侶變鏟子超人忙一天　總結「4字心得」曝
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366