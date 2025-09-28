洪一中誇讚吳念庭關鍵長打　點名新人顏郁軒期待高「不要捧太高」

▲洪一中 。（圖／記者王真魚攝）

記者楊舒帆／台北報導

台鋼雄鷹「心動時刻」主題日28日以8比3擊敗統一獅，吳念庭關鍵安打逆轉戰局，魔鷹開轟後下一打席獲得保送，顏郁軒補上2打點長打也功不可沒。總教練洪一中誇讚吳念庭的穩定表現，同時坦言對顏郁軒期待很高。

台鋼打線火力全開，洪一中表示：「串連比昨天好一些，昨天有很多機會沒把握住。要誇讚一下念庭，他在落後時打出關鍵長打，把士氣帶上來。他是有經驗的打者，在關鍵時刻能保持平常心。很多球員有時候想法過於緊繃，太想替球隊建功，揮棒或守備時身體就會變僵硬，導致沒辦法好好控制球棒，常常出現不理想的情況。」

魔鷹2局下轟出本季第25轟，穩居全壘打榜首，替台鋼追回1分。3局下紀慶然敲安打點燃攻勢，曾子祐擊出滾地球攻佔一、二壘，兩出局後吳念庭掃出深遠二壘安打帶回2分，一棒逆轉成3比2。隨後魔鷹獲得保送，顏郁軒再敲出直擊全壘打牆的二壘安打，追加2分。這兩局火力輸出，成為台鋼贏球關鍵。

談到顏郁軒的長打表現，洪一中認為：「他的打擊確實有亮點，但不要捧得太高，因為還有很多地方需要學習與改進，需要不斷提醒他。以新人來看算不錯，但我對他期待很高，尤其是面對投手時，如何做出更有效的攻擊，還要繼續學習。」