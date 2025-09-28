心動大巨蛋兩戰破4.5萬觀戰！魔鷹開砲、吳念庭領台鋼逆轉統一　

▲吳念庭。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／台北報導

台鋼雄鷹「心動時刻」大巨蛋主題日28日吸引20,552人進場，兩戰破4.5萬人次觀戰，迎戰統一獅展現火力，由魔鷹轟出本季第25轟領軍反攻，吳念庭關鍵安打扭轉戰局，最終以8比3逆轉勝。吳念庭賽後獲選MVP，4連勝第二度獲得青睞。台鋼雄鷹目前全年度戰績排名第四，此戰勝利還保有晉級希望。

統一獅1局上由邱智呈率先敲安打，林佳緯挨觸身球保送，林安可擊出滾地球靠野手選擇上壘，胡金龍適時安打送回1分。

魔鷹在2局下轟出本季第25發全壘打穩居榜首，替台鋼追回1分。3局下紀慶然安打點燃攻勢，曾子祐擊出滾地球攻佔一、二壘，兩出局後吳念庭擊出深遠二壘安打帶回2分，一棒逆轉為3比2。隨後魔鷹獲得保送，顏郁軒掃出直擊全壘打牆的二壘安打，再添2分，單局灌進5分。

接著4局下張肇元、紀慶然連續安打再啟攻勢，曾子祐短打靠野手選擇上壘，王博玄補上安打帶有1分打點，將比分拉開至7比2。

獅隊5局上在兩出局後展開反攻，林安可敲安打，胡金龍選到保送，潘傑楷擊出二壘安打追回1分。台鋼6局下則靠王博玄高飛犧牲打再添1分保險分。

台鋼先發投手江承諺主投4.2局，被敲6支安打，送出3次三振、3次保送，失3分；未滿5局就由牛棚接手，張誠恩、王躍霖、韋宏亮、陳柏清、林詩翔輪番上陣，成功鞏固勝利。