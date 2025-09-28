運動雲

>

心動大巨蛋兩戰破4.5萬觀戰！魔鷹開砲、吳念庭領台鋼逆轉統一　

▲▼吳念庭。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲吳念庭。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／台北報導

台鋼雄鷹「心動時刻」大巨蛋主題日28日吸引20,552人進場，兩戰破4.5萬人次觀戰，迎戰統一獅展現火力，由魔鷹轟出本季第25轟領軍反攻，吳念庭關鍵安打扭轉戰局，最終以8比3逆轉勝。吳念庭賽後獲選MVP，4連勝第二度獲得青睞。台鋼雄鷹目前全年度戰績排名第四，此戰勝利還保有晉級希望。

統一獅1局上由邱智呈率先敲安打，林佳緯挨觸身球保送，林安可擊出滾地球靠野手選擇上壘，胡金龍適時安打送回1分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

魔鷹在2局下轟出本季第25發全壘打穩居榜首，替台鋼追回1分。3局下紀慶然安打點燃攻勢，曾子祐擊出滾地球攻佔一、二壘，兩出局後吳念庭擊出深遠二壘安打帶回2分，一棒逆轉為3比2。隨後魔鷹獲得保送，顏郁軒掃出直擊全壘打牆的二壘安打，再添2分，單局灌進5分。

接著4局下張肇元、紀慶然連續安打再啟攻勢，曾子祐短打靠野手選擇上壘，王博玄補上安打帶有1分打點，將比分拉開至7比2。

獅隊5局上在兩出局後展開反攻，林安可敲安打，胡金龍選到保送，潘傑楷擊出二壘安打追回1分。台鋼6局下則靠王博玄高飛犧牲打再添1分保險分。

台鋼先發投手江承諺主投4.2局，被敲6支安打，送出3次三振、3次保送，失3分；未滿5局就由牛棚接手，張誠恩、王躍霖、韋宏亮、陳柏清、林詩翔輪番上陣，成功鞏固勝利。

關鍵字： 台鋼雄鷹吳念庭棒球MVP逆轉

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平休戰水手一役　羅伯斯：全壘打王不重要「因為他是 MVP」

大谷翔平休戰水手一役　羅伯斯：全壘打王不重要「因為他是 MVP」

日本0比1不敵韓國吞首敗仍闖冠軍戰　亞錦賽台、日明爭冠

日本0比1不敵韓國吞首敗仍闖冠軍戰　亞錦賽台、日明爭冠

「麒麟臂」助清泥！　高國輝、羅國華返鄉合力清理花蓮家園

「麒麟臂」助清泥！　高國輝、羅國華返鄉合力清理花蓮家園

亞錦賽冠軍戰中華隊全力抗日爭冠　先發打線出爐

亞錦賽冠軍戰中華隊全力抗日爭冠　先發打線出爐

9下連丟4分差點崩盤！平野惠一沒有任何評論　但肯定呂彥青拆彈

9下連丟4分差點崩盤！平野惠一沒有任何評論　但肯定呂彥青拆彈

張育成肘傷宣告球季結束　隨隊一軍曝心聲「謝謝富邦！」

張育成肘傷宣告球季結束　隨隊一軍曝心聲「謝謝富邦！」

亞錦賽台、日冠軍賽今晚登場　旅美火球男林盛恩先發

亞錦賽台、日冠軍賽今晚登場　旅美火球男林盛恩先發

全場都看到削到衣角！洪總理解挑戰規則：但接受了又說不能看

全場都看到削到衣角！洪總理解挑戰規則：但接受了又說不能看

賈吉第53轟出爐！洋基6比1擊敗金鶯　美東封王懸念留到最後一天

賈吉第53轟出爐！洋基6比1擊敗金鶯　美東封王懸念留到最後一天

MLB例行賽最後週末開打　分區霸主、外卡資格與紀錄之爭全面開戰

MLB例行賽最後週末開打　分區霸主、外卡資格與紀錄之爭全面開戰

【一天沒停手】情侶變鏟子超人忙一天　總結「4字心得」曝

熱門新聞

大谷翔平休戰水手一役　羅伯斯：全壘打王不重要「因為他是 MVP」

日本0比1不敵韓國吞首敗仍闖冠軍戰　亞錦賽台、日明爭冠

「麒麟臂」助清泥！　高國輝、羅國華返鄉合力清理花蓮家園

亞錦賽冠軍戰中華隊全力抗日爭冠　先發打線出爐

9下連丟4分差點崩盤！平野惠一沒有任何評論　但肯定呂彥青拆彈

張育成肘傷宣告球季結束　隨隊一軍曝心聲「謝謝富邦！」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平今日休戰水手一役

2亞錦賽冠軍戰上演台日大戰

3高國輝、羅國華返鄉合力清理花蓮家園

4亞錦賽冠軍戰中華隊先發打線出爐

5兄弟9下連丟4分差點崩盤！

最新新聞

1吳念庭咖啡迷信靈驗　對郭俊麟歹勢

2洪一中誇讚吳念庭關鍵長打

3平野惠一盼球員努力打球讓他們開心

4魔鷹開砲、吳念庭關鍵安　台鋼8比3逆轉勝統一　

5許賀捷自責牽制出局：真的學到一課

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

平野：對手一定很討厭我們的守備！　也不知為何岳東華被挑戰

岳東華美技帥完就跑？詹子賢虧囂張　笑稱自己不敢跟李大浩比

樂天4比0完封　威能帝放眼周末與兄弟「天王山」：我們要贏下來

全場都看到削到衣角！洪總理解挑戰規則：但接受了又說不能看

統一獅致敬儀式驚喜滿滿！　林智勝變身Uniboy嗨跳獅王點將錄

【台灣最美風景是人】台鐵到站列車長廣播致謝鏟子英雄！

光復車站前現大群義工人龍！手拿救災工具奔往災區

【四大鍋開煮】「花蓮義煮團」狂煮4000便當！　24H提供熱食、捐食材電話不停湧入

舒淇奪釜山影展最佳導演！　甜謝馮德倫：娶了不常在家的女人

【一天沒停手】情侶變鏟子超人忙一天　總結「4字心得」曝
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366