運動雲

>

單局核炸但仍有獎金！　平野暖心挺陳琥、點名場下貢獻

▲▼ 中信兄弟許庭綸、平野惠一 。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟平野惠一。（圖／中信兄弟提供）

記者胡冠辰／桃園報導

中信兄弟27日在天王山之戰首部曲於9局上猛攻5分，雖然9局下遭樂天桃猿猛烈反撲，一度把分差縮小到2分，但最終仍驚險守下，以7比5奪勝；比賽尾聲，後援投手陳琥9局下登板出現亂流，險些讓比賽回到原點，對此總教練平野惠一今（28日）賽前受訪時，選擇給予鼓勵與肯定。

針對陳琥昨役的投球表現，平野表示：「本來期待他能壓制對手，但在9下登板從來都不是件簡單的事，希望他不要想太多，只要拿出自己的投球內容。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然結果不如理想，但平野強調，投手調度的責任在教練團，選手只需要專心在場上表現。

值得一提的是，平野透露今日特別給予陳琥一筆獎金。他說明：「最近我們板凳氣氛很好，不管領先或落後都能維持，炒熱氣氛的主要人就是陳琥。」

平野指出，陳琥平時在場下也為球隊付出許多，當他遇到困難時，全隊都會努力幫助他，「教練團不只看場上的表現，場下對球隊的貢獻同樣會被重視。」

陳琥過去多半在球隊落後時登板，但昨役因9局上火力支援大幅拉開比分，因此決定把他派上投手丘：「不管什麼狀況，他都是隨時做好準備，這其實也很不容易。」

對於陳琥因爆局導致後續投手承壓，平野坦言他自己也很清楚、並感受到壓力，但仍希望球員能放下包袱，「調度的事情交給教練團就好，選手要做的就是專注自己。」

「棒球很重要的就是心理戰，」平野最後強調，陳琥是個責任感很重的球員，但教練團會幫助他減輕負擔，避免因一次登板不理想而陷入壓力；他再次重申，團隊的團結與信任，才是接下來例行賽最後7場比賽能否持續領先的關鍵。

關鍵字： 平野惠一中信兄弟陳琥

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平休戰水手一役　羅伯斯：全壘打王不重要「因為他是 MVP」

大谷翔平休戰水手一役　羅伯斯：全壘打王不重要「因為他是 MVP」

日本0比1不敵韓國吞首敗仍闖冠軍戰　亞錦賽台、日明爭冠

日本0比1不敵韓國吞首敗仍闖冠軍戰　亞錦賽台、日明爭冠

「麒麟臂」助清泥！　高國輝、羅國華返鄉合力清理花蓮家園

「麒麟臂」助清泥！　高國輝、羅國華返鄉合力清理花蓮家園

9下連丟4分差點崩盤！平野惠一沒有任何評論　但肯定呂彥青拆彈

9下連丟4分差點崩盤！平野惠一沒有任何評論　但肯定呂彥青拆彈

張育成肘傷宣告球季結束　隨隊一軍曝心聲「謝謝富邦！」

張育成肘傷宣告球季結束　隨隊一軍曝心聲「謝謝富邦！」

亞錦賽台、日冠軍賽今晚登場　旅美火球男林盛恩先發

亞錦賽台、日冠軍賽今晚登場　旅美火球男林盛恩先發

全場都看到削到衣角！洪總理解挑戰規則：但接受了又說不能看

全場都看到削到衣角！洪總理解挑戰規則：但接受了又說不能看

賈吉第53轟出爐！洋基6比1擊敗金鶯　美東封王懸念留到最後一天

賈吉第53轟出爐！洋基6比1擊敗金鶯　美東封王懸念留到最後一天

MLB例行賽最後週末開打　分區霸主、外卡資格與紀錄之爭全面開戰

MLB例行賽最後週末開打　分區霸主、外卡資格與紀錄之爭全面開戰

韓媒報導布坎南來台表現不如以往　悍將距最慘紀錄僅差4場引關注

韓媒報導布坎南來台表現不如以往　悍將距最慘紀錄僅差4場引關注

【暖心相助】花蓮書店倉庫繪本泡水全毀！　獨腳老闆仍樂觀喊：謝謝志工

熱門新聞

大谷翔平休戰水手一役　羅伯斯：全壘打王不重要「因為他是 MVP」

日本0比1不敵韓國吞首敗仍闖冠軍戰　亞錦賽台、日明爭冠

「麒麟臂」助清泥！　高國輝、羅國華返鄉合力清理花蓮家園

9下連丟4分差點崩盤！平野惠一沒有任何評論　但肯定呂彥青拆彈

張育成肘傷宣告球季結束　隨隊一軍曝心聲「謝謝富邦！」

亞錦賽台、日冠軍賽今晚登場　旅美火球男林盛恩先發

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平今日休戰水手一役

2亞錦賽冠軍戰上演台日大戰

3高國輝、羅國華返鄉合力清理花蓮家園

4兄弟9下連丟4分差點崩盤！

5張育成隨隊一軍喊話「謝謝富邦！」

最新新聞

1平野暖心挺陳琥、點名場下貢獻

2古久保承擔9局投手調度責任

3兄弟雙投奪救援王、中繼王　二軍個人獎名單出爐

4高雄大師賽　吳軒毅、楊筑云無緣金牌

5徐若熙114局收官今降二軍

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

平野：對手一定很討厭我們的守備！　也不知為何岳東華被挑戰

岳東華美技帥完就跑？詹子賢虧囂張　笑稱自己不敢跟李大浩比

樂天4比0完封　威能帝放眼周末與兄弟「天王山」：我們要贏下來

全場都看到削到衣角！洪總理解挑戰規則：但接受了又說不能看

統一獅致敬儀式驚喜滿滿！　林智勝變身Uniboy嗨跳獅王點將錄

【台灣最美風景是人】台鐵到站列車長廣播致謝鏟子英雄！

光復車站前現大群義工人龍！手拿救災工具奔往災區

【四大鍋開煮】「花蓮義煮團」狂煮4000便當！　24H提供熱食、捐食材電話不停湧入

舒淇奪釜山影展最佳導演！　甜謝馮德倫：娶了不常在家的女人

【一天沒停手】情侶變鏟子超人忙一天　總結「4字心得」曝
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366