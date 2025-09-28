單局核炸但仍有獎金！　平野暖心挺陳琥、點名場下貢獻

▲中信兄弟平野惠一。（圖／中信兄弟提供）



記者胡冠辰／桃園報導

中信兄弟27日在天王山之戰首部曲於9局上猛攻5分，雖然9局下遭樂天桃猿猛烈反撲，一度把分差縮小到2分，但最終仍驚險守下，以7比5奪勝；比賽尾聲，後援投手陳琥9局下登板出現亂流，險些讓比賽回到原點，對此總教練平野惠一今（28日）賽前受訪時，選擇給予鼓勵與肯定。

針對陳琥昨役的投球表現，平野表示：「本來期待他能壓制對手，但在9下登板從來都不是件簡單的事，希望他不要想太多，只要拿出自己的投球內容。」

雖然結果不如理想，但平野強調，投手調度的責任在教練團，選手只需要專心在場上表現。

值得一提的是，平野透露今日特別給予陳琥一筆獎金。他說明：「最近我們板凳氣氛很好，不管領先或落後都能維持，炒熱氣氛的主要人就是陳琥。」

平野指出，陳琥平時在場下也為球隊付出許多，當他遇到困難時，全隊都會努力幫助他，「教練團不只看場上的表現，場下對球隊的貢獻同樣會被重視。」

陳琥過去多半在球隊落後時登板，但昨役因9局上火力支援大幅拉開比分，因此決定把他派上投手丘：「不管什麼狀況，他都是隨時做好準備，這其實也很不容易。」

對於陳琥因爆局導致後續投手承壓，平野坦言他自己也很清楚、並感受到壓力，但仍希望球員能放下包袱，「調度的事情交給教練團就好，選手要做的就是專注自己。」

「棒球很重要的就是心理戰，」平野最後強調，陳琥是個責任感很重的球員，但教練團會幫助他減輕負擔，避免因一次登板不理想而陷入壓力；他再次重申，團隊的團結與信任，才是接下來例行賽最後7場比賽能否持續領先的關鍵。