王博玄圓夢與鄭恩地擊掌　回休息室揪紀慶然「聞香」被拒絕

▲ 鄭恩地開球、王博玄接捕 。（圖／CPBL TV）

記者楊舒帆／台北報導

台鋼雄鷹27日大巨蛋主場邀請韓團Apink主唱鄭恩地擔任開球嘉賓，王博玄興奮地小跑步衝上場，驚喜成為開球捕手，與她擊掌慶祝。回到休息室後，他還作勢把手伸到紀慶然面前假裝要給他聞，引起球迷熱議。

王博玄表示：「知道鄭恩地是Apink主唱，從國中時期就一直聽過她的名字。(吳）念庭好像也知道她，但年紀比我小的就不太認識，像曾子祐就不知道。」

談到成為捕手的過程，他說：「是球團通知的，我也不知道為什麼會選我。」雀躍上前接球後，他留下與鄭恩地擊掌的畫面。回到休息室，他把手碰了一下紀慶然，笑說：「我沒有聞喔！也沒有聞到，只是假裝給他聞一下，結果他說不要，怕被攝影機拍，結果真的被拍到。」至於手上有沒有味道？王博玄打趣回應：「應該都是我打擊手套的味道吧！」

賽後，鄭恩地連唱《MR. CHU》、《All for you》、《Journey for Myself》等經典曲目，王博玄也被她的現場實力震撼，「知道她是主唱，但沒想到可以一邊跑跳一邊飆高音，真的很厲害。」

王博玄透露，自己平常喜歡聽韓樂，但不到追星程度，「我會看熱門榜單，一首歌單曲循環聽一個禮拜，沒感覺後，下禮拜就換新歌，認識算廣泛，沒有太深入。」