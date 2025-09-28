大谷翔平休兵、中繼9連K收尾　道奇5比3逆轉水手豪取對戰11連勝

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇在大谷翔平休兵缺陣的情況下，依靠中繼投手群的驚人表現與後段打線的關鍵爆發，28日於西雅圖以5比3逆轉擊敗水手；這場勝利不僅讓道奇將對戰連勝紀錄推進至11場，更締造了「9名打者連續揮空三振」的球團新紀錄。

衛冕軍此役先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）僅投3局無失分便退場，隨後中繼陣容接手展現壓倒性火力；希尼（Andrew Heaney）雖在第5局被波蘭科（Jorge Polanco）轟出三分砲一度遭逆轉，但第7局起，崔南（Blake Treinen）、維西亞（Alex Vesia）、亨利奎茲（Edgardo Henriquez）接連登板，聯手送出驚人的9名打者連續揮空三振，完全壓制住水手強力打線，9局登板的亨里奎茲更以時速165公里的火球完成收尾，令主場觀眾驚呼連連。

道奇打線在前段比賽陷入膠著，拉辛（Dalton Rushing）於第5局轟出兩分砲率隊先馳得點，但隨即遭逆轉；第7局靠對手暴投扳平比分後，第9局康佛托（Michael Conforto）與科爾（Alex Call）選得保送後，赫南德茲（Enrique Hernandez）敲出致勝的二壘安打，一舉帶領球隊鎖定勝局，赫南德茲全場貢獻3支安打，成為逆轉關鍵人物。

大谷翔平因休養缺席此戰，這是他本季第4場未上陣。他目前以2轟之差緊追國聯全壘打領先者舒瓦伯（Kyle Schwarber）；總教練賽前受訪時透露，大谷將於29日例行賽最終戰登場，爭取本季的最後火力輸出。