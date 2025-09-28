李承翰埋伏6棒單場3安帶動火力　台南海事猛攻8分闖進桃園盃12強

▲台南海事。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

實習記者蘇嘉偉／桃園報導

2025桃園市第十屆桃園盃國際棒球錦標賽青棒組27日在青埔運動公園棒球場火熱開打，台南海事與三民高中火力互別苗頭，最終台南海事以8比4擊敗三民高中，成功在打擊戰中奪下勝利，挺進桃園盃12強。

雙方本場火力旺盛，自開局便有攻勢，台南海事開路先鋒張仲凱登場先選到保送，後續陳鑫安敲出安打，送回團隊第1分。

三民高中也不落人後，迅速在下半局做出回應，首棒林松鋒擊出安打，加上對手發生失誤，並且3棒張耀斌敲安，以及谷桀瑞觸身球，蔡承哲保送，在這局灌進2分，逆轉比數。

▲三民高中。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

2局上台南海事火力更加兇猛，李承翰二壘安打、劉祈鞍一壘安打串聯，林韶威選到保送，對手選擇換投，但仍無法有效壓制，再對張仲凱保送，隨後被鄭宇致敲出右外野方向深遠三壘安打，並靠曾翊瑋高飛犧牲打送回，陳鑫安再補二壘安打，單局團隊猛攻5分。

3局上台南海事攻勢仍不止，李承翰本局再度擔任首棒打者敲安上壘，林韶威擊出二壘安打，張仲凱也補上一安，再拿下2分。

▲台南海事。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

三民高中4局下反擊，蔡承哲敲出中外野方向安打，下一棒選到保送，並靠張庭睿二壘安打、林聖鋒一壘安打送回分數，可惜後續追分無力，該局僅得2分，終場以4比8落敗，台南海事成功晉級桃園盃12強。

▲台南海事李承翰。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

台南海事此役火力輸出表現佳，其中陳鑫安有雙安演出，埋伏在第6棒的李承翰更是單場猛打賞，3個打席就擊出3支安打，成為本場致勝功臣。

投手端發揮也亮眼，先發投手魏成勳雖然失掉4分，但成功吃下3.1局，用68球，被敲出5安，送出3次三振，成功奪下本場勝投；下一任投手李佳叡也相當出色，主投1.2局用24球，僅被敲出1安，沒有失分，與先發投手合力完成比賽，助隊奪下勝利。