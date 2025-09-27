運動雲

9下連丟4分差點崩盤！平野惠一沒有任何評論　但肯定呂彥青拆彈

▲▼ 中信兄弟許庭綸、平野惠一 。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟平野惠一。（圖／中信兄弟提供）

記者胡冠辰／桃園報導

中信兄弟27日作客樂天桃猿，在「天王山對決」9局下半差點遭逆轉的情勢下，以7比5驚險奪勝，賽後總教練平野惠一受訪時，對球隊守備表現以及蔡齊哲的牽制能力給予高度肯定，也談到投手群的看法，最後也強調球隊能在滿場敵對球迷面前展現堅韌，歸功於全隊的努力與細膩的守備執行。

談到最後一局的投手調度與表現，平野僅簡短表示「沒有評論」，但特別點名呂彥青「非常努力的把勝利守下來」；對於李博登，他指出雖然首局遇到亂流，但能將傷害控制在失1分，後續逐漸穩定下來，繳出優質內容。

平野直言，守備在這場比賽扮演關鍵角色，他特別點名3個重要守備：3局下岳東華的美技守備、4局江坤宇、岳東華合力的二游雙殺以及8局下黃韋盛處理三壘滾地球後傳二壘再傳一壘，完成雙殺；平野認為這些守備不僅展現球員專注力，更在比分緊繃時替球隊守住勝利基礎。

談到蔡齊哲本場以及賽季的牽制能力，平野表示：「除了投球之外，他還有另外這個武器，這對球隊非常重要，」蔡齊哲生涯累積12次牽制成功，刷新隊史紀錄，也在比賽中化解對手跑壘威脅。

被問及蔡齊哲在球隊擔任「拆彈手」的定位，平野最後強調「非常信任齊哲」，並指出：「漫長球季一定會有起伏，但齊哲努力將那個波動縮至最小，維持穩定，這是他做得很好的地方。」

