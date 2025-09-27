9局爭議判決　林岳平還原當下：裁判已判出棒，不能挑戰

▲林家鋐打席引發爭議 林岳平強調：出棒就是好球，沒爭議 。（圖／截自CPBL.TV）

記者王真魚／台北報導

台北大巨蛋今晚比賽尾聲出現爭議場面，9局下林家鋐打席時第二球被主審判定出棒，但他聲稱球有削到衣服，台鋼雄鷹教練團一度想提出挑戰。統一獅總教練林岳平立刻上前抗議，他也在賽後還原狀況，強調裁判已裁定出棒，本來就不能挑戰。

9局下台鋼雄鷹進攻時，林家鋐面對第一球未揮棒形成好球，第二球則被主審判定出棒。但林家鋐當下感覺球擦到衣服，台鋼教練團一度想提出挑戰，統一獅總教練林岳平立刻上前抗議，裁判經過開會討論後，最終裁定該情況不在挑戰範圍內，未受理台鋼的挑戰申請。

賽後林岳平還原狀況，他強調這是規則問題，「當下裁判已經宣告揮棒，那就是出棒，後面即使有觸身，依規定比賽就停止，不能再透過輔助判決去檢視。裁判認定出棒就是好球，不管畫面怎麼呈現，這已經不在挑戰規則裡面。」

抗議後，裁判有特別解釋嗎？林岳平直言，「沒有啊，也不需要解釋。」他也說，「我只是去告訴裁判，既然已經宣告出棒，就不該再接受挑戰。對方其實也不用挑戰，因為規則很清楚——出棒過半就算好球，觸身球也等同停止球，沒有爭議空間。」事實上，畫面重播來看，確實是主審誤判。