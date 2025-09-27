運動雲

21歲前英超兵工廠小將不幸過世　比賽中意外「撞牆」釀悲劇

▲▼前兵工廠青訓射手維加因腦傷不幸辭世，得年21歲。（圖／翻攝自兵工廠官網）

▲前兵工廠青訓射手維加因腦傷不幸辭世，得年21歲。（圖／翻攝自兵工廠官網）

記者游郁香／綜合報導

英格蘭足壇傳來噩耗！前兵工廠青訓前鋒維加（Billy Vigar）近日因嚴重腦部傷勢離世，得年21歲。這起不幸的意外發生在上周末，維加代表奇切斯特城（Chichester City）出賽時，他疑似撞上場邊的水泥牆受到重創倒地，經搶救後仍回天乏術，消息震驚足壇。

奇切斯特城官方證實，維加在比賽中受傷後陷入人工昏迷，當地時間周二接受腦部手術，但傷勢過於嚴重，最終在周四上午離世。家屬透過聲明表示，「雖然手術帶來了一絲希望，但傷勢最終還是奪走了他。」

維加14歲時加入兵工廠青訓，2022年轉為職業球員，生涯也曾效力打比郡（Derby County）、黑斯廷斯聯（Hastings United）與伊斯特本自治市（Eastbourne Borough）。兵工廠在悼念聲明中形容他是「速度快、力量強、極具決心的前鋒」，更強調他對足球的熱情與代表球隊的自豪感，「他曾說，被球探發掘的那一天，是他生命中最重要的一天。」

英格蘭足總（FA）在維加不幸離世後，立即對國家聯賽系統（National League system）各足球場周邊的圍牆安全進行檢討。

奇切斯特城則深情寫下，「安息吧，比利。你將永遠留在我們的心中。」伊斯米安聯賽也宣佈，所有比賽將在開賽前進行1分鐘默哀，球員配戴黑臂章致意，奇切斯特城周六對盧伊斯的比賽則延期。

關鍵字： 足球英超兵工廠Billy Vigar英格蘭足總奇切斯特城

