樂天4比0完封　威能帝放眼週末與兄弟「天王山」：我們要贏下來

▲▼中職威能帝。（圖／記者李毓康攝）

▲中職威能帝。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／台北報導

樂天桃猿王牌右投威能帝26日於大巨蛋再度展現宰制力，主投8局僅被敲1安打無失分、送出10次三振，率隊以4比0完封台鋼雄鷹，拿下個人本季第14勝；賽後受訪時，威能帝強調比起個人締造完全比賽的榮耀，更在意球隊勝利與自身健康，展現王牌投手成熟心態。

威能帝在前6局送出「18上18下」，一度維持完全比賽，對此他表示：「首先要感謝上帝，今天比賽能有這麼好的狀態，其實我覺得自己是可以做到的（指完投完封），但因為比賽比分有差距，賽季也到了尾聲，我覺得應該保護手臂，不需要特別去拚這個東西。」

至於是否在意完全比賽破功，他淡然回應：「我沒有特別去想，就是一個出局一個出局去做，一局一局去投，如果能達成當然很好，但沒有也沒有關係。」

這已非威能帝首次在大巨蛋演出長時間無人上壘，上次同樣在大巨蛋對兄弟的比賽中前面也繳出15上15下，對此他回憶，「只是最後結果不好，今天我試著把第8局用最好的結果結束，後面還有冠宇和小蘇（蘇俊璋）這些很棒的投手可以幫我們收下比賽。」

近期他連續與年輕捕手宋嘉翔搭檔，古久保總教練也透露此舉是希望年輕捕手能向王牌投手學習，威能帝則給予肯定：「宋嘉翔是一位很棒的捕手，他想要變得更好，我會和他溝通，讓他知道不同比賽情境需要什麼調整，最重要的是投捕之間的溝通。」

最後談到接下來對戰中信兄弟的「天王山之戰」，威能帝雖因輪值無法登板，但依舊信心滿滿：「這兩場比賽是整個賽季最重要的比賽，我們就是要試著去贏下這兩場比賽。」

關鍵字： 樂天桃猿中華職棒古久保健二威能帝

【奇蹟獲救】夫妻受困72小時 高雄特搜隊衝進泥巴堆救人！

