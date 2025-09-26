運動雲

>

中職二軍／總冠軍賽9月30日嘉義開打　悍將、雄鷹爭奪冠軍榮耀

▲台鋼雄鷹二軍。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹二軍。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者胡冠辰／綜合報導

中華職棒二軍例行賽即將進入尾聲，二軍總冠軍賽對戰組合正式出爐，由富邦悍將對決台鋼雄鷹，展開5戰3勝制的精彩對決；今年的總冠軍賽將在嘉義市立棒球場與高雄澄清湖棒球場舉行，平日賽事開打時間為下午17:05，假日則為16:05，誠摯邀請所有球迷朋友進場觀戰，一同為場上奮戰的球員加油打氣！

這將是富邦悍將與台鋼雄鷹第2度於二軍總冠軍賽中正面交鋒；富邦悍將目前以36勝22敗、勝率0.621的成績穩居例行賽第一，球隊上一次於二軍總冠軍賽奪冠為2022年，當年以3勝1敗擊退中信兄弟二軍，首次在二軍舞台拋下藍色彩帶，成功拿下冠軍金盃。

而排名第二的台鋼雄鷹，自2023年正式加入中華職棒並從二軍起步，在職棒元年便闖進冠軍戰，以直落三之姿勇奪二軍總冠軍，展現強勁戰力；今年再度晉級總冠軍賽，將全力挑戰隊史第二座金盃。

本屆二軍總冠軍賽由家樂福冠名支持；長期深耕台灣的家樂福，不僅致力於永續發展與社會公益，也積極推動在地體育發展，此次攜手中華職棒支持二軍總冠軍賽，展現企業對基層運動與年輕球員的支持，透過實際行動傳遞熱血精神，陪伴台灣棒球未來世代一同成長。

本屆賽事全程提供直播，球迷朋友可透過華視教育文化體育台、公視+、公視體育YouTube 以及 CPBL TV 鎖定精彩賽事。二軍總冠軍賽全場次免費入場，聯盟誠摯邀請所有球迷親臨球場，為選手們加油打氣，共同見證精彩的冠軍對決！

▲富邦悍將二軍去年奪冠 。（圖／中職提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲富邦悍將二軍2022年奪冠 。（圖／中職提供）

關鍵字： 富邦悍將台鋼雄鷹中華職棒二軍

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／大谷翔平本季第54轟出爐！　8:0完封響尾蛇

快訊／大谷翔平本季第54轟出爐！　8:0完封響尾蛇

道奇分區封王！大谷翔平盼世界大賽連霸：這只是開始，還有3次要贏

道奇分區封王！大谷翔平盼世界大賽連霸：這只是開始，還有3次要贏

亞錦賽中韓大戰！中國7局猛攻追近比分　韓國1.5軍班底8比6險勝

亞錦賽中韓大戰！中國7局猛攻追近比分　韓國1.5軍班底8比6險勝

大谷翔平香檳慶祝小細節被捕捉　球迷驚好有禮貌：太帥氣了！

大谷翔平香檳慶祝小細節被捕捉　球迷驚好有禮貌：太帥氣了！

兄弟再拚1勝有望卡位季後賽　全年第一最快今亮燈

兄弟再拚1勝有望卡位季後賽　全年第一最快今亮燈

大谷翔平5年「231轟＋604K」神數據　美媒：別再拿貝比魯斯比較

大谷翔平5年「231轟＋604K」神數據　美媒：別再拿貝比魯斯比較

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

陳金鋒證實林哲瑄已轉教練不會再上場　今年剩餘賽事不啟用新人

陳金鋒證實林哲瑄已轉教練不會再上場　今年剩餘賽事不啟用新人

羅伯斯執教10年9度封王：翔平的時代要來了！感謝柯蕭18年貢獻

羅伯斯執教10年9度封王：翔平的時代要來了！感謝柯蕭18年貢獻

「或許是最後一次」柯蕭裸上身嗨慶封王：連褲子都不想穿了！

「或許是最後一次」柯蕭裸上身嗨慶封王：連褲子都不想穿了！

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

熱門新聞

快訊／大谷翔平本季第54轟出爐！　8:0完封響尾蛇

道奇分區封王！大谷翔平盼世界大賽連霸：這只是開始，還有3次要贏

亞錦賽中韓大戰！中國7局猛攻追近比分　韓國1.5軍班底8比6險勝

大谷翔平香檳慶祝小細節被捕捉　球迷驚好有禮貌：太帥氣了！

兄弟再拚1勝有望卡位季後賽　全年第一最快今亮燈

大谷翔平5年「231轟＋604K」神數據　美媒：別再拿貝比魯斯比較

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／大谷翔平本季第54轟出爐！　8:0完封響尾蛇

2大谷翔平豪語挑戰世界大賽二連霸！

3亞錦賽韓國1.5軍班底驚險贏中國

4大谷慶祝細節被捕捉　球迷驚太帥

5兄弟今卡位季後賽　全年也準備亮燈

最新新聞

1二軍光哥特調　葉子霆球棒控制能力up

2中職二軍總冠軍賽9月30日嘉義開打

3鶯歌工商2連勝晉級！13比1扣倒美和

4「北海道阿嬤」跨海應援王柏融

5王柏融迎「北海道阿嬤」來台應援

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

林哲瑄哽咽「對不起騙了你們」　無法向學弟們親口說引退

打擊王熱門！吳念庭以平常心迎戰　得點圈火力再發揮

【慈妹慘遭抬起？】還好邦妮出來救人了XD

桃猿距離下半季龍頭兄弟僅0.5場勝差　古久保：不只兄弟是對手

【揪心呼喊】「我爸爸一定在最裡面」　兒淚等機具救援

【竟然都沒掉？！】騎士見前車「平板放車頂」貼心提醒 駕駛嚇壞狂道謝XD

泰國曼谷驚現巨無霸天坑　施工釀路面坍方50公尺深！

恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」

【空拍對比】堰塞湖溢流前後畫面曝！壩體被沖成V型
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366