5、60年來最慘...王威晨震驚災情：從沒遇過　全力協助修復計畫

記者王真魚／新北報導

樺加沙颱風外圍環流帶來豪雨，花蓮縣光復鄉馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，洪水傾瀉而下釀成嚴重災情。光復孕育出多位職棒球員，中信兄弟王威晨與富邦悍將王尉永25日先後談到家鄉狀況，雖然兩人住處位於太巴塱部落，並未直接受淹，但心中仍充滿擔憂，並盼望能盡力協助災後重建。

王威晨：嚇一跳、很擔心家人

王威晨表示，他的住家雖未受洪水波及，但家人基於安全考量已經先行撤離，「我們家還好，沒有淹到那邊去，但家人為了安全都有撤離。」他坦言，最初透過新聞得知災情時相當震驚，「突然看到這麼嚴重，我嚇一跳，因為那些地方都是我們平常熟悉的地方。」

他也陸續致電老家同樣在光復的林佳緯、高國輝、周思齊等人，關心他們家中狀況，「因為他們家都在市區，可能都有受到影響，剛剛講的這些人，可能家都已經被沖掉了，所以很擔心。」

王威晨也強調，周思齊提出「修復計畫」，他會全力配合，「需要什麼幫忙，我們一定會盡力。」

王尉永：母親稱五、六十年最嚴重

王尉永同樣來自太巴塱部落，他指出，住家地勢相對較高，因此沒有淹水，但家裡農田全遭洪水覆蓋，「現在都是泥巴，分不清地界，清理很困難。」

他的母親直言，這是她居住在當地五、六十年來遇過最嚴重的一次災情。王尉永說，第一時間是透過家人、地方社團與軍人哥哥的回報掌握情況，「一開始知道災害地點離家還有一段距離，沒想到最後這麼嚴重。」

他也感嘆，光復鄉市區的災情更甚於部落，母校光復國中這次也被洪水淹沒，災損慘重。

球員心繫家鄉

對於王尉永母親所述「五、六十年來最嚴重」，王威晨也有同感，「從我開始有印象以來，也都沒有遇過這樣的狀況。看到影片的時候是真的嚇一跳，很緊張家人怎麼辦。」他強調，希望不要再有這樣的天災，「大家都能平安。」

周思齊推動「修復計畫」

出身光復鄉的周思齊上午也透過臉書宣布，將與球芽基金會合作推動「修復計畫」，協助光復鄉重建。他強調「不管有多難，我都會和光復鄉一起走下去」，並承諾不會讓希望被淹沒。

光復鄉素有台灣棒球搖籃之稱，孕育出黃忠義、周思齊、高國輝、羅國龍等球員，現役的陳文杰、馬傑森也來自當地。這次洪水重創熟悉的街道與校園，讓在外打拚的球員們心繫家鄉，盼望早日重建。

