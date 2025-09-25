運動雲

亞錦賽台日大賽明開打！張峻瑋掛帥　對決日本左投秋山翔

▲▼張峻瑋。（圖／中華棒協提供）

▲張峻瑋。（圖／中華棒協提供）

記者王真魚／綜合報導

亞錦賽最受矚目的焦點戰役即將登場！中華隊將於26日晚間6點30分迎戰宿敵日本隊，雙方皆以預賽全勝之姿晉級複賽，明晚正面交鋒。兩隊先發投手已出爐，中華隊由效力軟銀鷹的火球右腕張峻瑋掛帥，日本則派出左投秋山翔。

張峻瑋在9月23日預賽對韓國一戰後再度登板，當時於7局上後援登場，投出三上三下、2次三振，最快球速高達158公里，刷新個人生涯最速，展現壓制力。

日本隊的秋山翔則在22日對菲律賓登板中繼1局，投出1次三振無失分。他在2023年也曾參與亞錦賽，留下2勝0敗、防禦率0.90的亮眼成績。

中華隊在預賽展現恐怖火力與穩固投手戰力：團隊打擊率高達.407，僅次於日本；團隊上壘率.545、長打率.681、OPS高達1.226，皆名列前段班。全隊累積4發全壘打居冠，還有12次盜壘全數成功，展現多面進攻。

投手群團隊防禦率0.00，為唯一零失分隊伍，被打擊率僅.077，送出30次三振、WHIP僅0.48，壓制力驚人。

日本隊同樣以全勝之姿闖進複賽，3戰豪取48分，打線火力驚人，投手群僅失3分、被敲15安，攻守表現均衡。此役兩軍皆在預賽展現碾壓級表現，明日將強碰。

關鍵字： 棒球亞錦賽中華隊日本隊焦點戰

