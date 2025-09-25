鄧愷威本季不再先發登板！2季累計46K擠進台灣MLB歷史前5

▲鄧愷威兩季累計46K，超越倪福德，升上台灣投手大聯盟歷史第5名。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

舊金山巨人昨日吞敗後，正式確定無緣季後賽。球隊公布最後3戰先發輪值，由麥克唐納（Trevor McDonald）、韋蘭德（Justin Verlander）及韋伯（Logan Webb）擔綱，台灣投手鄧愷威未被排入，意味著他本季將不再先發登板。

雖然不在最後3場的輪值中，鄧愷威仍留在大聯盟名單，有可能以牛棚身份出賽。他本季繳出的表現已寫下紀錄，總計出賽8場、其中7場先發，投29.2局飆出39K，搭配去年生涯初登板時的7次三振，兩季累計達46K，正式超越倪福德（43K），躍居台灣投手在大聯盟歷史三振榜第5名，前4名依序是陳偉殷的846次、王建民的394次、郭泓志的345次以及曹錦輝的67次。

▲鄧愷威曾在對道奇比賽中，兩度三振大谷翔平，表現引發美媒關注。（圖／達志影像／美聯社）

回顧鄧愷威本季的亮點時刻，最令人印象深刻的，莫過於上周面對洛杉磯道奇時，兩度三振「二刀流」巨星大谷翔平。該役他僅投3局卻飆出6K，展現驚人奪三振能力。此外，他9月初對洛磯之戰更投出個人生涯代表作，主投5.1局失2分、送出8K，拿下自2018年陳偉殷之後，台灣投手睽違7年的大聯盟先發勝利。

雖然控球仍待改進，本季17次四壞球、7次觸身球，防禦率6.37，每局被上壘率1.55，但鄧愷威的高三振率已讓美媒注意到潛力。對巨人而言，鄧愷威已展現能在大聯盟立足的能力，他也在短短兩季把名字寫進台灣投手的美職史冊。