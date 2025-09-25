洋基賈吉締造歷史　單季第34次故意保送追平美聯紀錄

運動雲

▲我來這裡是為了贏！賈吉轟破迪馬喬紀錄　洋基4比1在芬威擊退紅襪。（圖／達志影像／美聯社）

▲賈吉。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基隊隊長賈吉（Aaron Judge）近日再度在大聯盟史冊上留下名字；24日對戰芝加哥白襪的比賽中，賈吉在第9局獲得本場比賽第二次故意四壞保送，雖然此舉引來洋基球場球迷一片噓聲，卻間接為卡瓦耶羅（José Caballero）打出再見安打奠定基礎，最終洋基3比2獲勝，確定近9年來第8度挺進季後賽。

這次保送對賈吉意義非凡，因為這是他本季第34次故意保送，追平了名人堂球星威廉斯（Ted Williams）在1957年締造的美聯單季最高紀錄。

根據STATS統計，自1955年開始追蹤故意保送數據以來，從未有美聯球員超越這項數字；值得一提的是，不同資料來源對威廉斯的數字略有出入，有些版本記錄為33次。

在大聯盟歷史上，邦茲（Barry Bonds）曾於2004年寫下難以撼動的 單季120次故意保送紀錄；賈吉的成績雖與此仍有差距，但已是自2010年以來，單季最多的數字——當年普侯斯（Albert Pujols）獲得38次，Adrián González則有35次。

至於洋基隊內部紀錄，賈吉早在今年7月就超越了Mickey Mantle於1957年所創下的23次單季故意保送紀錄；目前賈吉生涯累積102次故意保送，在球隊史上排名第3，僅次於Don Mattingly（136次）與Mantle（126次）。

關鍵字： MLB紐約洋基賈吉

