NMIXX薛侖娥27日返鄉為韓華鷹開球　河智媛一句留言引發熱議

▲▼薛侖娥、河智媛。（圖／截自X @WE_NMIXX／截自Instagram hajiwon.22）

▲薛侖娥、河智媛。（圖／截自X @WE_NMIXX、Instagram hajiwon.22）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

韓國職棒韓華鷹宣布將於27日邀請女團NMIXX成員薛侖娥（Sullyoon）擔任開球嘉賓，這場活動是她的返鄉之行，吸引不少粉絲期待。值得一提的是，目前雙棲效力中職樂天桃猿、韓職韓華鷹的高人氣啦啦隊成員河智媛，因一則留言在社群平台引起熱議。

這將是薛侖娥第3次以開球投手身分站上職棒投手丘。她曾於2022年4月擔任韓職LG雙子開球嘉賓；今年8月她更完成大聯盟初登板，替運動家開出完美一球；另外，她也在今年4月擔任中華職棒味全龍開球打者，當時站上投手丘的是NMIXX隊長吳海嫄（Haewon），開球捕手則是龍之子徐若熙。

▲▼ NMIXX千萬點擊神曲〈Love Me Like This〉轟大巨蛋。（圖／DJB提供）

▲薛侖娥4月登上大巨蛋擔任開球打者。（圖／DJB提供）

▲▼薛侖娥。（圖／達志影像／美聯社）

▲薛侖娥8月替大聯盟運動家開球。（圖／達志影像／美聯社）

此次開球地點韓華鷹主場「韓華生命棒球場」，正位於薛侖娥的家鄉大田廣域市，她過去便有「大田的驕傲」美名，深受粉絲喜愛，27日能在家鄉開球，意義更顯非凡。

薛侖娥過去曾透露，自己的親妹妹是韓華鷹的忠實球迷，她本人也經常在社群提及韓華鷹，這次擔任開球嘉賓，無疑是她與球隊之間的一段美好連結。

而就在韓華鷹官宣開球消息後不久，人氣啦啦隊河智媛也悄悄現身留言區，用一段令人又哭又笑的留言吸引大批網友圍觀：「哇，不行，為什麼沒有我，不行嗚嗚嗚嗚嗚，喔嗚。」

原來，河智媛當天正巧在桃園棒球場為樂天桃猿應援，與薛侖娥的開球行程不期而錯身，這段遺憾錯過也讓粉絲哭笑不得。河智媛9月剩餘時間班表：韓華鷹24、26、30日；樂天桃猿27、28日。

