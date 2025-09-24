運動雲

>

「我們不能看不起自己...」35歲陳敏賜抗韓開轟感性發聲

▲陳敏賜。（圖／中華棒協提供）

▲陳敏賜。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／台北報導

亞錦賽中華隊23日對韓國之戰，陳敏賜在7局下轟出再見兩分砲，帶領中華隊以10比0提前結束比賽。他賽後在社群發文有感而發，強調「我們是一支很棒的團隊」，感性肯定隊友與教練團的努力。

陳敏賜表示，「我們是一支來自多數業餘球員以及6位職棒選手組成的中華隊，或許一開始多數人可能會對我們多少產生質疑，但我始終覺得我們是一支很棒的團隊。不論是教練團、防護團隊，還有很忙的Eason，大家都是並肩作戰的好夥伴。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他特別感謝團隊在比賽中的表現，「今天這場比賽，大家真的都很棒。投手群有效壓制對手，打者們不斷進攻，因為大家的努力，才有今天的收穫。」

面對外界眼光，陳敏賜喊話：「任何人都可以看不起你，唯獨我們不能看不起自己。」他期許全隊繼續攜手拚戰，「就讓我們繼續為我們的故事寫下美好的回憶。」

陳敏賜過去中職生涯橫跨投、打雙棲。2010年加盟美職水手隊，最高升至高階1A。2015年回台投入Lamigo桃猿，曾以外野手奪二軍全壘打王，也在教練鼓勵下重返投手丘，拿下二軍中繼王。2018年遭釋出後轉戰業餘台灣人壽，改回野手身份，2019年即奪春季聯賽全壘打王，並入選亞錦賽培訓隊，披上國家隊戰袍奮戰。

關鍵字： 棒球陳敏賜中華隊亞錦賽感性

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

戴資穎積分歸零！英名球評感性致敬：羽壇最優雅、史上最佳女單

戴資穎積分歸零！英名球評感性致敬：羽壇最優雅、史上最佳女單

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

快訊／陳敏賜再見全壘打　中華隊7局10比0扣倒韓國隊

快訊／陳敏賜再見全壘打　中華隊7局10比0扣倒韓國隊

只差9分！大谷翔平挑戰21世紀首見偉業　明先發扛「聽牌」重任

只差9分！大谷翔平挑戰21世紀首見偉業　明先發扛「聽牌」重任

旅日雙雄！張峻瑋狂飆158破生涯最速　陳睦衡連兩年抗韓

旅日雙雄！張峻瑋狂飆158破生涯最速　陳睦衡連兩年抗韓

職棒球星愛上啦啦隊「姊弟戀」　放閃照外流

職棒球星愛上啦啦隊「姊弟戀」　放閃照外流

「我們不能看不起自己...」35歲陳敏賜抗韓開轟感性發聲

「我們不能看不起自己...」35歲陳敏賜抗韓開轟感性發聲

陳睦衡抗韓奪勝！教頭給滿分 直呼學長們功勞大

陳睦衡抗韓奪勝！教頭給滿分 直呼學長們功勞大

光靠打擊就能獲獎！大谷翔平官方MVP模擬投票壓倒性領先

光靠打擊就能獲獎！大谷翔平官方MVP模擬投票壓倒性領先

美媒評鄧愷威像蝴蝶球投手：拿賽揚獎或明年流落義大利都有可能

美媒評鄧愷威像蝴蝶球投手：拿賽揚獎或明年流落義大利都有可能

【海底屁孩】妹妹被調皮魟魚拍屁爆氣：不要撞我啦

熱門新聞

戴資穎積分歸零！英名球評感性致敬：羽壇最優雅、史上最佳女單

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

快訊／陳敏賜再見全壘打　中華隊7局10比0扣倒韓國隊

只差9分！大谷翔平挑戰21世紀首見偉業　明先發扛「聽牌」重任

旅日雙雄！張峻瑋狂飆158破生涯最速　陳睦衡連兩年抗韓

職棒球星愛上啦啦隊「姊弟戀」　放閃照外流

讀者回應

﻿

熱門新聞

1戴資穎積分歸零！英名球評致敬

2日媒揭台灣啦啦隊光鮮背後的殘酷現實

3快訊／中華隊7局10比0扣倒韓國隊

4只差9分！大谷翔平挑戰21世紀首見偉業

5旅日雙雄！張峻瑋狂飆158破生涯最速

最新新聞

1100萬美元總獎金　緯創女子公開賽10月開打

2弗萊遭159公里速球擦棒直擊臉部

3守護者劍指15.5場差史上最大逆轉

4獅隊新秀高偉強國際賽首秀對決香港

5佐佐木朗希25日重返大聯盟

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

桃猿距離下半季龍頭兄弟僅0.5場勝差　古久保：不只兄弟是對手

13勝到手！魔神樂談風勢影響　盼專注自我不執著獎項

【這合體炸翻】富邦三本柱舞力全開秀32撞！全場直接暴動

林哲瑄哽咽「對不起騙了你們」　無法向學弟們親口說引退

李時安襲胸權恩妃＞＜ 　她羞喊：根本故意的！

【輸血2萬c.c.搶救】成功嶺新兵最新傷勢曝！　「1/3臉消失」腦卡極細碎片

【泥水狂灌】花蓮全聯員工腰深水中自救！受困2樓倉庫待援

【泥流入侵】花蓮堰塞湖溢流釀災！街區空拍曝慘況

【最後一發釀禍】成功嶺新兵打靶「半臉沒了」 軍方排除機械問題
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366