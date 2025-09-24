「我們不能看不起自己...」35歲陳敏賜抗韓開轟感性發聲

▲陳敏賜。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／台北報導

亞錦賽中華隊23日對韓國之戰，陳敏賜在7局下轟出再見兩分砲，帶領中華隊以10比0提前結束比賽。他賽後在社群發文有感而發，強調「我們是一支很棒的團隊」，感性肯定隊友與教練團的努力。

陳敏賜表示，「我們是一支來自多數業餘球員以及6位職棒選手組成的中華隊，或許一開始多數人可能會對我們多少產生質疑，但我始終覺得我們是一支很棒的團隊。不論是教練團、防護團隊，還有很忙的Eason，大家都是並肩作戰的好夥伴。」

他特別感謝團隊在比賽中的表現，「今天這場比賽，大家真的都很棒。投手群有效壓制對手，打者們不斷進攻，因為大家的努力，才有今天的收穫。」

面對外界眼光，陳敏賜喊話：「任何人都可以看不起你，唯獨我們不能看不起自己。」他期許全隊繼續攜手拚戰，「就讓我們繼續為我們的故事寫下美好的回憶。」

陳敏賜過去中職生涯橫跨投、打雙棲。2010年加盟美職水手隊，最高升至高階1A。2015年回台投入Lamigo桃猿，曾以外野手奪二軍全壘打王，也在教練鼓勵下重返投手丘，拿下二軍中繼王。2018年遭釋出後轉戰業餘台灣人壽，改回野手身份，2019年即奪春季聯賽全壘打王，並入選亞錦賽培訓隊，披上國家隊戰袍奮戰。