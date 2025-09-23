運動雲

>

12強國手約會「口罩妹」被抓包　身分大有來頭是姊弟戀

前樂天桃猿球員陳晨威與中信兄弟啦啦隊女神啾啾相戀。（翻攝自臉書）

▲前樂天桃猿球員陳晨威與中信兄弟啦啦隊女神啾啾相戀。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

樂天桃猿球星林政華與台新戰神啦啦隊員甜心（谷恬欣）陷入熱戀，據本刊接獲爆料，兩人經朋友介紹而相識，雖然女大男小差了4歲，但因個性互補而看對眼，迅速迸出愛火，不同隊伍相戀的球員與啦啦隊不少，陳晨威與啾啾、林子洧與Dora，以及李珠珢與朴洙鍾。

樂天桃猿球員陳晨威與中信兄弟啦啦隊女神啾啾，被本刊拍到深夜吃鍋約會，「姐弟戀」甜蜜共餐，只是兩人起身去挾菜時，啾啾仍戴著口罩，沒在咀嚼時也不掉以輕心，防護正臉曝光的意識頗高。用餐完後，陳晨威準備結帳時，啾啾則不停輕撫男友的背，最後一起回家。2人被拍後已認愛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

領航猿球員林子洧（改名：林洺威）與樂天女孩Dora被爆出疑似熱戀，但現已傳分手。（翻攝自臉書）

▲領航猿球員林子洧（改名：林洺威）與樂天女孩Dora被爆出疑似熱戀，但現已傳分手。（翻攝自臉書）

領航猿球員林子洧（改名：林洺威）與樂天女孩Dora被爆出疑似熱戀，遭目擊一同搭車前往大巨蛋觀賽，且此前兩人也曾被發現常在社群平台分享相同的地點、背景及食物照，顯示兩人互動密切，但現已傳分手。

李珠珢與韓國職棒培證英雄隊的外野手朴洙鍾，因一張親密合照而傳出緋聞。（翻攝自臉書）

▲李珠珢與韓國職棒培證英雄隊的外野手朴洙鍾，因一張親密合照而傳出緋聞。

李珠珢是台灣富邦悍將啦啦隊成員，而朴洙鍾則是韓國職棒培證英雄隊的外野手，兩人因一張親密合照而傳出緋聞，雙方尚未正式回應戀情傳聞，但透過兩人使用的小帳及合照，推測兩人關係親密。


更多鏡週刊報導
戀上應援女孩／獨家！職棒球星戀上啦啦隊員　林政華、甜心放閃跡證外流
合作生風波／獨家！忍時差出席F1首映　林俊傑拍照過量險變臉

關鍵字： 鏡週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

12強國手約會「口罩妹」被抓包　身分大有來頭是姊弟戀

12強國手約會「口罩妹」被抓包　身分大有來頭是姊弟戀

鄧愷威狂野如「雲霄飛車」　寫下大聯盟124年紀錄

鄧愷威狂野如「雲霄飛車」　寫下大聯盟124年紀錄

職棒球星愛上啦啦隊「姊弟戀」　放閃照外流

職棒球星愛上啦啦隊「姊弟戀」　放閃照外流

獨／「棒棒糖借位」甜吻南珉貞　阿崔親口認了：真有感覺

獨／「棒棒糖借位」甜吻南珉貞　阿崔親口認了：真有感覺

「大谷還在笑呢」羅伯斯揭「無安打退場」原因　談季後賽用法

「大谷還在笑呢」羅伯斯揭「無安打退場」原因　談季後賽用法

大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手

大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手

亞錦賽台韓投手新星對決！陳睦衡尬金鍾雲　韓職18人助鎮提防4番

亞錦賽台韓投手新星對決！陳睦衡尬金鍾雲　韓職18人助鎮提防4番

從雲林筍田到領航猿冠軍奇兵　關達祐夢想幫父母蓋一棟房

從雲林筍田到領航猿冠軍奇兵　關達祐夢想幫父母蓋一棟房

道奇後援崔南又砸鍋！9月防禦率破11　羅伯斯批：牛棚缺乏自信

道奇後援崔南又砸鍋！9月防禦率破11　羅伯斯批：牛棚缺乏自信

柯蕭季後賽定位？羅伯斯曝將扮關鍵角色

柯蕭季後賽定位？羅伯斯曝將扮關鍵角色

熱門新聞

12強國手約會「口罩妹」被抓包　身分大有來頭是姊弟戀

鄧愷威狂野如「雲霄飛車」　寫下大聯盟124年紀錄

職棒球星愛上啦啦隊「姊弟戀」　放閃照外流

獨／「棒棒糖借位」甜吻南珉貞　阿崔親口認了：真有感覺

「大谷還在笑呢」羅伯斯揭「無安打退場」原因　談季後賽用法

大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手

讀者回應

﻿

熱門新聞

112強國手約會「口罩妹」被抓包　身分大有來頭

2鄧愷威狂野如「雲霄飛車」　寫下大聯盟124年紀錄

3職棒球星愛上啦啦隊「姊弟戀」　放閃照外流

4「棒棒糖借位」甜吻南珉貞　阿崔親口認了：真有感覺

5大谷在笑呢！羅伯斯揭無安打退場原因

最新新聞

1才簽15億合約！火箭主控恐整季報銷

2孫易磊今先發拚首勝、挑戰大紀錄

3柯蕭本季退休 教頭曝季後賽關鍵角色

4大谷在笑呢！羅伯斯揭無安打退場原因

5單周MVP出爐！大谷無緣生涯第11次

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

SJ小分隊L.S.S.登大巨蛋開球　利特暖喊：悍將藍和我們一樣

【這合體炸翻】富邦三本柱舞力全開秀32撞！全場直接暴動

林哲瑄哽咽「對不起騙了你們」　無法向學弟們親口說引退

飛韓過海關時隨身行李遺失　啦啦隊女孩分享慘痛經驗

粉絲把iPhone 17丟上台 周興哲：他一定很有錢XD

【不省人事】早餐店驚見客人「睡死叫不醒」！超正女警現身輕拍

汐止女吃早餐「睡死叫不醒」！超正女警現身叫人

【還敢皮R！】騎士無視颱風大浪！硬闖下秒路被海水淹沒...

【好有愛❤】阿嬤路邊跌倒無力起身...2女學生上前攙扶超暖心
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366