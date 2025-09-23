12強國手約會「口罩妹」被抓包　身分大有來頭是姊弟戀

▲前樂天桃猿球員陳晨威與中信兄弟啦啦隊女神啾啾相戀。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

樂天桃猿球星林政華與台新戰神啦啦隊員甜心（谷恬欣）陷入熱戀，據本刊接獲爆料，兩人經朋友介紹而相識，雖然女大男小差了4歲，但因個性互補而看對眼，迅速迸出愛火，不同隊伍相戀的球員與啦啦隊不少，陳晨威與啾啾、林子洧與Dora，以及李珠珢與朴洙鍾。

樂天桃猿球員陳晨威與中信兄弟啦啦隊女神啾啾，被本刊拍到深夜吃鍋約會，「姐弟戀」甜蜜共餐，只是兩人起身去挾菜時，啾啾仍戴著口罩，沒在咀嚼時也不掉以輕心，防護正臉曝光的意識頗高。用餐完後，陳晨威準備結帳時，啾啾則不停輕撫男友的背，最後一起回家。2人被拍後已認愛。

▲領航猿球員林子洧（改名：林洺威）與樂天女孩Dora被爆出疑似熱戀，但現已傳分手。（翻攝自臉書）

領航猿球員林子洧（改名：林洺威）與樂天女孩Dora被爆出疑似熱戀，遭目擊一同搭車前往大巨蛋觀賽，且此前兩人也曾被發現常在社群平台分享相同的地點、背景及食物照，顯示兩人互動密切，但現已傳分手。

▲李珠珢與韓國職棒培證英雄隊的外野手朴洙鍾，因一張親密合照而傳出緋聞。

李珠珢是台灣富邦悍將啦啦隊成員，而朴洙鍾則是韓國職棒培證英雄隊的外野手，兩人因一張親密合照而傳出緋聞，雙方尚未正式回應戀情傳聞，但透過兩人使用的小帳及合照，推測兩人關係親密。



