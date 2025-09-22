運動雲

最甜店長誕生！李多慧登台北101高空　比心送舞嗨翻全場

▲最甜店長誕生！李多慧登台北101高空　比心送舞嗨翻全場。（圖／味全龍提供，下同）

▲最甜店長誕生！李多慧登台北101高空　比心送舞嗨翻全場。（圖／味全龍提供，下同）

記者胡冠辰／綜合報導

台北101響應中華職棒賽季熱潮，延續味全龍傳奇球星林智勝「大師兄」引退點燈的感動時刻，今（22）日特別邀請味全龍啦啦隊超人氣成員李多慧甜美現身89樓觀景台，首次擔任382公尺高空的「一日店長」，將球場上的滿滿元氣帶到台北101觀景台，與粉絲共創最甜蜜的雲端回憶。

活動中李多慧換上親選的「店長限定禮包組」服飾，水藍色塔尖POLO衫與台北101花襪#台北夜空下等，活動除了比心、簽名、合影等互動環節外，李多慧特別準備組曲舞蹈送給粉絲，現場尖叫聲不斷，氣氛瞬間嗨翻！李多慧高興回應：「看大家這麼開心，這幾天的準備值得了。」

李多慧店長親選限定禮包組十分超值，包含101塔尖深藍色棒球帽、101塔尖水藍色POLO衫、101塔尖芥黃色刷毛外套、台北變色馬克杯#夜、台北101低筒花襪#台北夜空下、李多慧一日店長限定小卡等，以及粉絲最期待的「互動體驗券」，可與李多慧簽名、比心、合影，還能有別於球場近距離看到獨家限定Solo舞蹈。

在粉絲互動環節，李多慧更特別加碼親自贈送每一位購買禮包組的粉絲當日限定店長小卡（俏皮雙馬尾款），讓現場粉絲直呼:「購買這份禮包真的超值得，一次擁有了兩款限定小卡！」

除此之外，李多慧店長更誇讚台北101觀景台吉祥物Damper Baby（風阻尼球寶寶）十分吸睛可愛，包含金有錢、銀絲卷、紅金寶、綠荳兵、黑巧克等五種顏色人物，每一隻皆有獨立的個性及特色，也是非常推薦入手收藏的周邊商品。

為了照顧未能搶到禮包組的粉絲，李多慧特別開放購買觀景台一般門票者，於當日活動時段內，至觀景台禮品店購買店長推薦的「DB盲盒不倒翁公仔#六入」（售價NTD580/組），同樣可獲得李多慧親自贈送當日限定店長小卡乙張，讓所有在場旅客及粉絲，也能享有近距離互動的機會。

活動前，李多慧更親自到訪台北101觀景台場勘並拍攝宣傳影片。在高空美景的襯托下，她展現出十足的敬業與親民魅力，不僅細心確認活動流程，還以最甜美的笑容對著鏡頭喊出：「台北101！」。宣傳影片曝光後，粉絲紛紛留言大讚「超可愛」、「支持到底」，期待值瞬間拉滿。

身為一日店長，李多慧也熱情推薦台北101觀景台三大必拍打卡景點！特別是活動現場的「雲中星月」打卡區及「台北101霓虹燈牆區」，最能感受觀景台浪漫潮流氛圍。

位於101樓觀景台之上的「Skyline460」天際線雲端漫步，更是值得探索的寶藏體驗。李多慧笑稱：「上次來拍攝店長活動宣傳的時候是第一次體驗，風景真的美到不行！跟我一樣不怕高的一定要試試看！」趁著接下來十月的連假，李多慧也熱情歡迎粉絲到她推薦的這三個打卡點留下最甜、最難忘的雲端回憶。

▲最甜店長誕生！李多慧登台北101高空　比心送舞嗨翻全場。（圖／味全龍提供，下同）

▲最甜店長誕生！李多慧登台北101高空　比心送舞嗨翻全場。（圖／味全龍提供，下同）

▲最甜店長誕生！李多慧登台北101高空　比心送舞嗨翻全場。（圖／味全龍提供，下同）

▲最甜店長誕生！李多慧登台北101高空　比心送舞嗨翻全場。（圖／味全龍提供，下同）

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

