山本由伸扛外卡賽先發　羅伯斯憶占卜師曾預言可能「無安打」

洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今（22）日在個人訪談節目《早安羅伯斯》中透露，預計將推派山本由伸擔任即將開打的季後賽外卡系列賽第1或第2戰先發；也回顧了山本日前差點達成的無安打比賽，坦言當下想起「占卜師」的預言。

道奇已確定連續13年闖進季後賽，追平大聯盟史上第2長紀錄，目前在國聯勝率排名第3，極可能將參加自10月1日開打的外卡系列賽。

羅伯斯透露，山本將被安排擔任外卡系列賽第1戰或第2戰的先發投手，他本季至今繳出11勝8敗，防禦率2.58的成績，為全隊勝投王，聯盟防禦率第2，奪三振194次排名聯盟第8，整體表現極具穩定性。

羅伯斯高度評價山本本賽季表現：「他每次登板都知道自己要好好投球，了解自己身為王牌就必須贏球的責任，他的投球動作幾乎無懈可擊，雖然身材稱不上高大，但他能從同一個投球機制投出四縫線、二縫線、指叉球與曲球，這讓打者難以辨識，製造大量揮空。」

羅伯斯進一步分享他對山本心態的觀察：「我曾問過他是怎麼培養出這樣的『殺手心態』，他說這是從高中與日本職棒的經歷中磨練而來，在壘包滿載、壓力極大的局面裡，沒有人能替他分擔責任，他選擇獨自迎戰，正因為有這樣的心理素質，他才能成為真正的王牌投手。」

羅伯斯還特別提到山本7日對巴爾的摩金鶯一戰中，投至9局2出局前仍未被擊出安打，接近締造無安打比賽，這段回憶勾起先前節目中曾出現的「占卜內容」。

7月錄節目時，有位占卜師說山本可能會完成完全比賽或無安打比賽，羅伯斯笑說：「我當時真的想到了占卜師說的話，他說山本有可能投出無安打，那一刻我腦中就閃過那句話。」

最終山本挨轟，無安打比賽夢碎，接替他的牛棚也未能守成，導致道奇痛失好局。再次談到這場比賽時，羅伯斯仍難掩無奈：「那是我第一次遇到這種事，作為總教練以來最瘋狂的一場比賽，我從沒見過那樣的比賽。」