運動雲

>

山本由伸扛外卡賽先發　羅伯斯憶占卜師曾預言可能「無安打」

▲▼道奇羅伯斯、山本由伸。（圖／路透）

▲羅伯斯、山本由伸。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今（22）日在個人訪談節目《早安羅伯斯》中透露，預計將推派山本由伸擔任即將開打的季後賽外卡系列賽第1或第2戰先發；也回顧了山本日前差點達成的無安打比賽，坦言當下想起「占卜師」的預言。

道奇已確定連續13年闖進季後賽，追平大聯盟史上第2長紀錄，目前在國聯勝率排名第3，極可能將參加自10月1日開打的外卡系列賽。

羅伯斯透露，山本將被安排擔任外卡系列賽第1戰或第2戰的先發投手，他本季至今繳出11勝8敗，防禦率2.58的成績，為全隊勝投王，聯盟防禦率第2，奪三振194次排名聯盟第8，整體表現極具穩定性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅伯斯高度評價山本本賽季表現：「他每次登板都知道自己要好好投球，了解自己身為王牌就必須贏球的責任，他的投球動作幾乎無懈可擊，雖然身材稱不上高大，但他能從同一個投球機制投出四縫線、二縫線、指叉球與曲球，這讓打者難以辨識，製造大量揮空。」

羅伯斯進一步分享他對山本心態的觀察：「我曾問過他是怎麼培養出這樣的『殺手心態』，他說這是從高中與日本職棒的經歷中磨練而來，在壘包滿載、壓力極大的局面裡，沒有人能替他分擔責任，他選擇獨自迎戰，正因為有這樣的心理素質，他才能成為真正的王牌投手。」

羅伯斯還特別提到山本7日對巴爾的摩金鶯一戰中，投至9局2出局前仍未被擊出安打，接近締造無安打比賽，這段回憶勾起先前節目中曾出現的「占卜內容」。

7月錄節目時，有位占卜師說山本可能會完成完全比賽或無安打比賽，羅伯斯笑說：「我當時真的想到了占卜師說的話，他說山本有可能投出無安打，那一刻我腦中就閃過那句話。」

最終山本挨轟，無安打比賽夢碎，接替他的牛棚也未能守成，導致道奇痛失好局。再次談到這場比賽時，羅伯斯仍難掩無奈：「那是我第一次遇到這種事，作為總教練以來最瘋狂的一場比賽，我從沒見過那樣的比賽。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇山本由伸羅伯斯

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手

大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手

亞錦賽首勝！中華隊17安火力全開　7局14比0扣倒巴勒斯坦

亞錦賽首勝！中華隊17安火力全開　7局14比0扣倒巴勒斯坦

阿崔、南珉貞棒棒糖激吻轟動　江庭毅認輸！廖任磊：好好練球

阿崔、南珉貞棒棒糖激吻轟動　江庭毅認輸！廖任磊：好好練球

大谷翔平確定外卡賽先發！　羅伯斯留伏筆：必要時守護神登板

大谷翔平確定外卡賽先發！　羅伯斯留伏筆：必要時守護神登板

大谷翔平斷棒＋面對外角離譜壞球　仍敲「超慢速安打」引驚呼

大谷翔平斷棒＋面對外角離譜壞球　仍敲「超慢速安打」引驚呼

美媒評鄧愷威表現如雲霄飛車　巨人教頭：控球不穩無法持續好投

美媒評鄧愷威表現如雲霄飛車　巨人教頭：控球不穩無法持續好投

鄧愷威連K大谷翔平引日媒關注　觸身球連發道奇全場騷動

鄧愷威連K大谷翔平引日媒關注　觸身球連發道奇全場騷動

大谷翔平連9戰敲安、連26場上壘　道奇主場最終戰1比3遭巨人逆轉

大谷翔平連9戰敲安、連26場上壘　道奇主場最終戰1比3遭巨人逆轉

桃園盃／賴品睿「複製」爸爸賴鴻誠投球動作　連小細節都到位

桃園盃／賴品睿「複製」爸爸賴鴻誠投球動作　連小細節都到位

悍將輸球不孤單　SJ始源暖喊「OK沒事！明年加油」利特盼再聚

悍將輸球不孤單　SJ始源暖喊「OK沒事！明年加油」利特盼再聚

【遇上搭訕男如何迴避】她講一句話秒擺脫！

熱門新聞

大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手

亞錦賽首勝！中華隊17安火力全開　7局14比0扣倒巴勒斯坦

阿崔、南珉貞棒棒糖激吻轟動　江庭毅認輸！廖任磊：好好練球

大谷翔平確定外卡賽先發！　羅伯斯留伏筆：必要時守護神登板

大谷翔平斷棒＋面對外角離譜壞球　仍敲「超慢速安打」引驚呼

美媒評鄧愷威表現如雲霄飛車　巨人教頭：控球不穩無法持續好投

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平首度季後賽二刀流引別隊不滿

2中華隊首戰7局扣倒巴勒斯坦

3Travis、南珉貞棒棒糖激吻轟動

4大谷確定外卡賽先發！羅伯斯留伏筆

5大谷斷棒＋面對離譜壞球照敲安引驚呼

最新新聞

1HANEUL魔笛舞、Hold up嗨翻KT巫師主場

2斯威亞蒂奪首爾女網賽冠軍

3孫易磊明天先發戰樂天

4中華隊首戰7局扣倒巴勒斯坦

5道奇後援又砸鍋！羅伯斯：牛棚缺乏自信

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

魔力藍MVP指定王念好同台跳舞　「他真的是非常好、非常好的打者」

王念好首轟宣洩壓力　一路哭回休息室：真的很想證明自己

魔力藍9K奪勝！陳金鋒讚非常好　談王念好首轟：苦日子也是養分

SJ小分隊L.S.S.登大巨蛋開球　利特暖喊：悍將藍和我們一樣

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366