李凱威單場4安、艾璞樂7局好投　味全5比2賞給兄弟洲際2連敗

▲劉基鴻、艾璞樂 。（圖／味全龍提供）

▲艾璞樂 。（圖／味全龍提供）

記者胡冠辰／綜合報導

中信兄弟21日晚間在台中洲際棒球場迎戰來勢洶洶的味全龍，雙方由林暉盛與艾璞樂掛帥先發；比賽初期兩軍互有攻勢，但率先突破僵局的是客場作戰的味全龍，龍隊打線靠著串聯安打與穩健推進，在中段比賽接連建功，終場就以5比2擊退兄弟，拿下這場硬仗的勝利。

前3局雙方投手壓制到位，形成無分數的膠著戰；比賽進入4局上，味全龍率先發起攻勢，張祐嘉在1出局1、3壘有人時敲出安打帶回比賽首分，隨後李凱威再補上適時安打，龍隊2比0取得領先。

5局上半郭天信安打上壘後，味全重砲吉力吉撈.鞏冠擊出深遠二壘安打追加1分，龍隊將比分擴大至3比0。

6局上味全更帶來致命一擊，連續安打攻佔得點圈後，李凱威再度挺身而出，敲出關鍵二壘安打，送回兩名跑者回壘，一口氣將比數拉開到5比0，徹底掌握比賽主導權。

反觀中信兄弟，雖然首局宋晟睿敲出安打開局，但接下來陷入進攻低潮，接連受制於艾璞樂的壓制；直到7局下許基宏站上打擊區，逮中機會掃出一發陽春全壘打，夯出本季第17轟的他為球隊打破鴨蛋，將比數追成1比5。

9局下黃衫軍打線吹起反攻號角，隊長王威晨在得點圈有人時打出安打送回隊友，中信將比分縮小至2比5，下一棒江坤宇選到保送上壘，無奈代打陳俊秀沒能建功，最終味全龍5比2贏球，送給兄弟洲際主場2連敗。

味全龍先發艾璞樂今天主投7局耗費90球，僅被擊出3支安打責失1分，送出3次三振1次保送，後續登板的鎛銳中繼1局無失分，終結者林凱威雖有失分，但不影響比賽結果；打擊方面開路先鋒李凱威單場5打數4安打貢獻3分打點，張祐嘉也有2安1打點的出色表現。

▲味全龍隊李凱威。（圖／味全龍隊提供）

▲味全龍隊李凱威。（圖／味全龍隊提供）

關鍵字： 中信兄弟味全龍艾璞樂

