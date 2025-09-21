運動雲

鄧愷威首度對決大谷很興奮　自評控球失序「不是機制問題」

▲大谷翔平、鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

▲鄧愷威談到首次對決大谷翔平，坦言很興奮也有點緊張。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

台灣投手鄧愷威21日在道奇主場先發，僅投3局用球數就高達74球，雖送出6次三振，但同時也出現2次四壞和3次觸身球，最終失2分退場，無關勝負。鄧愷威今日首次對決大谷翔平，就賞給對方2次三振，他賽後坦言面對大谷時有點緊張；至於控球問題，他透露有時會突然找不到放球點。

「滿興奮的！」鄧愷威談到首度對決大谷時直言，第1局上場面對全大聯盟最好的打者之一，確實感到緊張，「心境上做了滿多的調整。」大谷前2個打席都遭到鄧愷威三振，不過鄧愷威第3局出現控球亂流連續保送，最終僅投完3局就退場，被敲1安打為全壘打，飆6K，有2次保送與3次觸身球，失2分。

▲大場面有望上演！ESPN預測鄧愷威21日將先發　正面交鋒大谷翔平。（圖／路透）

▲鄧愷威自認控球問題不是投球機製造成。（圖／路透）

根據《Baseball Reference》統計，鄧愷威此役的表現極為罕見，自1901年以來，僅有4位投手單場繳出至少6次三振、5次四死球（含3次觸身球），且每9局被安打數低於3。

談到控球問題，鄧愷威分析，有時候會突然找不到放球點，得提醒自己要深呼吸，不要太過閃躲，「丟進去讓他打」。他否認是投球機製出了問題，因為如果是那樣的話，無法很快調整回來。

這場比賽結束後，鄧愷威本季防禦率微幅降到6.37，FIP為3.82，搭配39次三振的高K能力，數據顯示他「體內有一個好投手」，只是巨人需要弄清楚為何他有時會失控得如此離譜。

