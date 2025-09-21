運動雲

鄧愷威連兩次三振大谷翔平　3局6K驚險化解滿壘危機退場

▲大場面有望上演！ESPN預測鄧愷威21日將先發　正面交鋒大谷翔平。（圖／路透）

▲鄧愷威21日將先發　正面交鋒大谷翔平。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

舊金山巨人台灣投手鄧愷威21日（台灣時間）首打席對決大谷翔平以速球飆出三振，3局下第二次對決，則以橫掃球奪三振，過程中大谷翔平調皮接住反彈球一幕。此局因控球亂流連續保送，一度面對滿壘危機，最終以飛球化解。他投完3局退場，僅被敲1安打為全壘打，飆6K，有5次保送，失2分。

鄧愷威1局下對決大谷翔平第1球151公里速球搶得好球數，隨後橫掃球也投進好球帶，第3球曲球讓他打出界外球，第4球曲球形成壞球，最後以152.6公里外角偏高速球，引誘大谷翔平揮棒落空，拿下三振。第二打席橫掃球連發，也三振貝茲。

但第三打席面對弗里曼（Freddie Freeman）投出觸身球保送，又遭到蒙西（Max Muncy）砲轟掉2分。這時鄧愷威回穩三振赫南德茲（Teoscar Hernández），再讓艾德曼（Tommy Edman）敲滾地球化解危機。

巨人1局上就突破格拉斯諾（Tyler Glasnow），先由拉莫斯（Heliot Ramos）、阿德梅斯（Willy Adames）敲出安打，查普曼（Matt Chapman）獲保送擠成滿壘，接著德里奇（Bryce Eldridge）清壘二壘安打，一口氣打下3分。

隨後李政厚敲安打，打破近20打數無安打的低潮；施密特（Casey Schmitt）再度選到保送，巨人又形成滿壘。雖然格拉斯諾此時飆出三振穩住局面，但隨後再度出現亂流，投出保送白白送分，巨人取得4比0領先後。巨人1局下被追上2分，以4比2領先。

鄧愷威在2局下先對帕黑斯（Andy Pages）連投3顆好球，兩人纏鬥至滿球數後，最終以橫掃球將其三振。隨後與康佛托（Michael Conforto）對決耗費8球，再度以變速球奪下三振，開局連飆2K。接著羅特維特（Ben Rortvedt）擊出右外野飛球出局，鄧愷威順利完成三上三下。

進入3局下，鄧愷威再度與大谷翔平正面交鋒，連續祭出變化球。過程中一顆偏差壞球滾到本壘後又彈回打擊區，大谷還俏皮地伸手接住，展現靈活一面。不過鄧愷威隨後以橫掃球成功三振大谷。之後雖然投出四壞保送貝茲（Mookie Betts），但仍展現壓制力，讓弗里曼（Freddie Freeman）揮空吞K。接下來卻連續砸中蒙西（Max Muncy）的小腿與赫南德茲（Teoscar Hernández）的左手肘，形成滿壘危機。巨人教練喊暫停給他調整，鄧愷威沉著回到投手丘，最終以內野飛球化解險境。

