從高中熟識到見證引退　胡金龍深情感謝摯友陳鏞基

▲胡金龍。（圖／統一獅提供）



記者胡冠辰／綜合報導

統一獅傳奇球星胡金龍20日晚間在澄清湖棒球場迎來引退賽，雖然比賽後段天候不佳，現場依舊熱情不減，最終獅隊在雨中以2比1力退樂天桃猿，為胡金龍的引退賽下了個完美註解。

比賽中，胡金龍先發第三棒登場，留下1支安打與1分打點；3局下他擊出左外野高飛犧牲打，幫助球隊取得第2分，寫下屬於自己的舞台時刻，終場獅隊靠蒙德茲7局僅失1分的壓制，加上陳韻文9局關門成功，成功守住勝利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽後的引退儀式上，胡金龍難掩激動，逐一向身邊重要的人致謝；他先是感謝統一獅球團的信任與用心安排：「謝謝統一獅棒球隊、教練團還有球員們對我的信任，希望我的表現沒有讓你們失望，也謝謝你們那麼用心幫我籌辦引退儀式；這邊謝謝統一所有同仁、行銷團隊。」

談及摯友陳鏞基，胡金龍語氣充滿深情：「跟鏞基從高中就認識到現在，不管我們要做什麼，一個舉動、一個眼神，我就知道他在想什麼，他也知道我在想什麼；謝謝他陪我、見證我的成長，也參與我的引退。」

最重要的，胡金龍將心意獻給最親近的家人：「最後要謝謝我的家人支持、還有我的太太以及寶貝女兒，還有媽媽岳母，你們辛苦了，因為你們還要幫我顧小孩。」

他也不忘感謝一路支持的貴人與主委、秘書長等，並誠摯表示：「我的棒球路上有太多太多貴人，沒有辦法一一感謝，金龍在這邊跟你們至上最深最深的謝意。」

▲胡金龍、陳鏞基 。（圖／統一獅提供）

▲胡金龍、陳鏞基 。（圖／統一獅提供）

▲胡金龍、陳鏞基 。（圖／記者江皇萱攝）