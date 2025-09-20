魔力藍飆9K奪MVP！王念好首轟激動落淚　悍將3比1擊退雄鷹止敗

▲魔力藍 。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／台北報導

富邦悍將今天大巨蛋主場迎戰台鋼雄鷹，魔力藍優質好投奪勝拿下單場MVP，王念好比賽後半段上場雖失誤，但擊出本季首轟討回顏面，攻下保險分，繞回本壘後也釋放壓力落下男兒淚。悍將終場3比1勝出，終止近期3連敗。

魔力藍今天先發6.1局用102球，只被擊出4支安打，飆出9次三振平個人單場新高，僅失1分，拿下本季第8勝，也寫下個人單季最多勝。

江承諺此役主投5局被敲4支安打，另有1保送、2三振，失掉2分責失。

4局上，富邦悍將展開攻勢，張育成先敲安並盜上二壘，陳真選到四壞保送、孔念恩補上安打形成滿壘，隨後董子恩擊出內野滾地球帶回1分打點，幫助富邦率先破蛋，以1比0領先台鋼雄鷹。

5局上，富邦悍將再度進攻，葉子霆短打形成內野安打，隨後林哲瑄擊出滾地球靠對方游擊手傳球失誤上壘，悍將形成一、三壘有人。林岳谷擊出滾地球，賺回1分打點。富邦靠著對手失誤追加1分，以2比0領先台鋼雄鷹。

7局上，雄鷹展開反攻，紀慶然選到保送上壘，代打郭永維補上右外野安打，攻佔一、二壘。隨後曾子祐擊出中外野安打帶回1分，追成1比2，壘上又因一壘手傳捕手失誤，跑者推進到二、三壘。關鍵時刻，王博玄擊出滾地球，三壘跑者郭永維在本壘遭觸殺，留下二、三壘殘壘。之後吳念庭選到保送擠成滿壘，但魔鷹擊出右外野飛球遭接殺，雄鷹無法再添分，半局結束仍以1比2落後富邦悍將。

8局上，前1局登板拆彈的李吳永勤續投，1出局後接連被顏郁軒、王柏融敲安，曾峻岳臨危受命登板，連續製造2飛球化解危機。

8局下，王念好前一打席發生失誤，這一回自己「道歉」，從陳柏清手中擊出首轟。這一轟讓他徹底釋放壓力，振臂怒吼繞回本壘後，也激動落下男兒淚。

9局上，曾峻岳繼續上場，成功關門，守住勝果。

▲王念好扛生涯首轟 。（圖／截自CPBL.TV）

