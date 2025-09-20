▲桃園盃／重慶國中火力全開 9比1擊退中興國中。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供，下同）



記者胡冠辰／桃園報導

2025桃園市第十屆桃園盃國際棒球錦標賽青少棒組今（20）日在青埔球場火熱開打，，重慶國中與中興國中正面交鋒；重慶國中打線全面甦醒，從首局起就展現強大火力，最終以9比1在5局結束擊敗中興國中，順利收下勝利。

比賽開局，重慶國中火力全開，吳紹宇、 高浤嵃連續安打打破僵局，隨後先發投手郭宇恩在打擊區也敲出帶有打點的二壘安打，加上余牧樺適時安打，重慶國中迅速取得2比0領先。

中興國中隨即在1局下展開反擊，靠著幸鑫、陳楷墨連續安打，以及對手守備失誤追回1分，把比數追成1比2，但未能再進一步。

重慶國中在2局上打出關鍵大局，先利用雙盜壘戰術再添1分，接著楊閎宇敲出帶有兩分打點的三壘安打，瞬間將比分拉開至 5比1；隨後郭宇恩再補上一支安打添分，單局灌進4分，重慶國中取得6比1優勢。

3局上，吳紹宇再度敲出二壘安打帶回兩分，重慶國中進一步將比分推進至8比1；4局上，葉承瀚擊出安打再添分數，重慶國中9比1領先，幾乎鎖定勝局。

反觀中興國中在2至5局間雖偶有零星安打，但整體攻勢零散，始終未能有效串連，陷入被動；重慶國中全場展現攻守均衡的比賽內容，打線上吳紹宇、楊閎宇與郭宇恩輪番建功，投手郭宇恩則在主投過程中壓制對手打線，讓中興國中無法有效追分，最終比賽在5局結束，重慶國中以9比1獲勝。

