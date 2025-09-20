運動雲

恩師「牛爸」陳献榮擔任開球嘉賓　胡金龍賽前捐贈30萬回饋母校基層棒球

▲恩師「牛爸」陳献榮擔任開球嘉賓　胡金龍賽前捐贈30萬回饋母校基層棒球。（圖／統一球團提供）

▲恩師「牛爸」陳献榮擔任開球嘉賓　胡金龍賽前捐贈30萬回饋母校基層棒球。（圖／統一球團提供）

記者胡冠辰／綜合報導

今年胡金龍正式宣告本季賽事結束後將卸下球員身份，在獅隊正式引退，2003至2012年胡金龍旅外生涯，主要待在洛杉磯道奇隊，也曾待過棒紐約大都會隊，為第5位升上美國職棒大聯盟的台灣球員。

2012年賽季結束後，胡金龍返台投入中華職棒選秀，被義大犀牛選中，為當年選秀狀元，2017至2021效力富邦悍將，2022加盟獅隊，成為頭號指定打擊，其穩定攻擊能力為獅隊關鍵時刻增添火力，而胡金龍也不藏私，樂於分享各項經驗，無論是技術或心態都是學弟學習的典範。

今日統一7-ELEVEN獅胡金龍引退儀式回到高雄澄清湖棒球場，這是曾是胡金龍回到中職的起點義大犀牛主場，也是加盟獅隊胡金龍首轟及首安都在這座球場達成，讓這個引退儀式別具意義。

胡金龍HU'S PARTNER引退儀式將於賽後進行，本日賽前胡金龍回饋母校基層棒球，捐贈30萬棒球球具給崇學國小、建興國中、南英商工棒球隊，為基層棒球盡心力，賽前也特別舉辦捐贈儀式，每間學校棒球隊教練、學生也親自來到高雄澄清湖棒球場，對於大學長胡金龍用實質回饋幫助學校，也是給予學生們未來夢想的典範。

本日賽前開球儀式，也特別邀請南英商工榮譽總教練永遠的牛爸陳献榮擔任開球嘉賓，對胡金龍而言，生涯旅外時期遇到眼睛及肩傷，在棒球的十字路口上，曾經有想放棄打棒球的念頭，因為牛爸陳献榮教練鼓勵，決定返台再試試給自己一個機會，也因此加入中華職棒效力，展現好球技回饋給台灣家鄉棒球迷。

今日胡金龍HU'S PARTNER，賽前場外活動也特別邀請呂捷擔任龍影風雲錄說書人，透過不一樣的方式羽球迷互動，讓球迷認識胡金龍棒球人生故事，胡金龍為了感謝球迷熱情參與，也特別參與本次活動，也親自贈送胡金龍簽名球給幸運參與的球迷們。

本次胡金龍引退活動日，球團也在澄清湖棒球場二樓大門口舉辦胡金龍棒球生涯引退特展，展示胡金龍旅外、中職、中華隊不同時時期球衣，讓球迷透過棒球展彷彿回搭乘時光機回顧金龍的棒球點點滴滴，今日進場球迷依據不同票價座位區域，可獲得胡金龍HU'S PARTNER紀念項鍊、胸章組、紀念報刊，搶先收藏胡金龍HU'S PARTNER引退記念品。

▲恩師「牛爸」陳献榮擔任開球嘉賓　胡金龍賽前捐贈30萬回饋母校基層棒球。（圖／統一球團提供）

▲恩師「牛爸」陳献榮擔任開球嘉賓　胡金龍賽前捐贈30萬回饋母校基層棒球。（圖／統一球團提供）

▲恩師「牛爸」陳献榮擔任開球嘉賓　胡金龍賽前捐贈30萬回饋母校基層棒球。（圖／統一球團提供）

▲恩師「牛爸」陳献榮擔任開球嘉賓　胡金龍賽前捐贈30萬回饋母校基層棒球。（圖／統一球團提供）

▲恩師「牛爸」陳献榮擔任開球嘉賓　胡金龍賽前捐贈30萬回饋母校基層棒球。（圖／統一球團提供）

▲恩師「牛爸」陳献榮擔任開球嘉賓　胡金龍賽前捐贈30萬回饋母校基層棒球。（圖／統一球團提供）

