「天下沒有不散的筵席！」胡金龍澄清湖謝幕　感性回顧生涯

▲胡金龍。（圖／記者吳世龍攝）



記者胡冠辰／綜合報導

統一獅傳奇球星胡金龍今（20日）即將迎來引退賽，澄清湖球場成為他職棒旅程的終點站；賽前接受採訪時，胡金龍坦言看到現場滿滿球迷、聽到為他準備的應援曲，心中湧起無比感動，也感謝球迷一路相挺，非常感激。

現場也特別展示胡金龍歷年球衣，其中包含亞錦賽其他隊友簽名球衣，彷彿生涯跑馬燈般排列；胡金龍回憶道：「從小打棒球、征戰到現在，慢慢回憶自己的過往，感覺蠻特別的。」

這份回顧也讓他感受到一個世代的流轉，提到今年看到林智勝、林哲瑄，乃至今天道奇老隊友克蕭（Clayton Kershaw）陸續引退，他提及「就像『天下沒有不散的筵席』，我能打到這裡，已經很感謝身邊朋友、教練，以及所有在棒球路上幫助我的貴人，更重要的是，因為有你們（球迷），我才會努力到現在。」

談到與隊友、教練的日常相處，他語帶不捨：「跟他們一起相處、打球的感覺很難形容，每天到球場、重訓室、訓練、治療、比完賽不管輸贏的檢討會……今年雖然會打完，但這些回憶我都希望保存在心中。」

對於球員生涯的各個階段，他也細數了心中浮現的畫面：「每個階段都不一樣，剛到美國、第一次打國家隊、到30歲回台灣，每個階段都有意義，也蠻特別的。」

值得一提的是，澄清湖球場承載了胡金龍中職生涯的起點與終點，「很特別，澄清湖算是義大犀牛的主場，現在整修後比以前乾淨很多，能在這裡開始，也在這裡結束，感覺不錯。」

至於今年再度披掛戰袍的原因，他最後透露曾有猶豫：「去年一開始有傷勢，怕拖累球隊，但餅總說會以他的方式來調度，讓我能再打一年，」胡金龍感受到球隊的體貼與信任，也因此答應再為球隊奉獻最後一季。

▲球場館內羅列胡金龍球員時期球衣。（圖／記者吳世龍攝）

▲球迷舉起毛巾熱血應援。（圖／記者吳世龍攝）